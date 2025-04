Guimarães nega atritos e reforça parceria com Camilo nas eleições internas do PT: ‘Não tem areia, vamos estar juntos’

A cerca de três meses das eleições internas do PT, o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), disse que buscará a unidade partidária no Ceará por meio de um nome que também tenha o aval do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O parlamentar aproveitou para negar atritos com o correligionário.

Guimarães concedeu entrevista aos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, nesta quinta-feira (10), na live do PontoPoder. Ele contou que teve um encontro com Camilo nesta semana em Brasília para conversar sobre as articulações locais.

“Não tem areia, nós vamos estar juntos. Desde que o Camilo foi secretário do Desenvolvimento Agrário que eu caminho com ele aqui no Ceará. Não tem briga, não tem disputa entre eu e o Camillo, nós somos do mesmo campo político” José Guimarães (PT) Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados

Segundo Guimarães, há boatos de distanciamento entre ele e o ministro porque aliados mais próximos de Camilo irão lançar uma nova corrente petista no próximo sábado (12), o Campo Popular. Já Guimarães lidera o Campo Democrático, que atualmente comanda o partido no Estado.

“O Elmano deu uma declaração ontem (quarta, 9) mesmo dizendo que não está em campo nenhum, o papel dele é negociar com todo mundo, inclusive com o Campo de Esquerda, o Campo Democrático, o Campo Popular… Ele é o governador de todos nós, ele não tem um campo, nós podemos ter”, disse.

Guimarães reforçou ainda que até o fim deste mês o Campo Democrático, que ele lidera, irá apresentar um nome “capaz de unificar” todo o PT no Ceará.

“Tenho três nomes, já conversei isso com o Camilo: o Inácio Mariano, presidente da Ematerce, o Vladyson Viana, Secretário do Trabalho, e o Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca. Desses três, nós vamos escolher um deles na hora certa. Estou conversando com o Camilo sobre tudo. O Campo Popular vai se reunir neste final de semana e vai escolher um nome para Fortaleza. A ideia é a seguinte: escolher um dos nomes dos dois campos, um para Fortaleza e um para o Estado. Se o Elmano bancar o nome de Fortaleza, vamos com ele, e nós, Camilo e eu, vamos bancar o presidente do PT no Estado”, concluiu.