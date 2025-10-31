Diário do Nordeste
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.

Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento 16 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior

PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira 14 de Outubro de 2025
Montagem de fotos do ministro Camilo Santana aprendendo a conduzir micro-ônibus em Fortaleza

PontoPoder

Camilo Santana faz aulas em Fortaleza para obter CNH de ônibus

Ministro está adicionando categoria D na sua CNH

Redação 05 de Outubro de 2025
Foto mostra Cid Gomes e Camilo Santana em evento do PSB Ceará

PontoPoder

Em uma década, prefeitos do Ceará se aglomeram em poucos partidos, mobilizados por lideranças políticas

Com Cid Gomes e Camilo Santana, PSB e PT concentram mais de 65% das prefeituras cearenses

Marcos Moreira e Ingrid Campos 04 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro da educação, Camilo Santana, usando terno e com expressão séria e fundo escuro.

Ceará

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres

Carol Melo e Luana Severo 25 de Setembro de 2025
Reunião Oposição

PontoPoder

Quais os impactos da condenação de Jair Bolsonaro para a estratégia eleitoral da oposição no Ceará

O PontoPoder ouviu cientistas políticos sobre como o julgamento no STF tem desdobramentos no estado

Luana Barros 13 de Setembro de 2025
Foto que contém o governador Elmano de Freitas em discurso no encontro estadual do PT Ceará

PontoPoder

Encontro do PT Ceará pauta reeleição de Elmano, candidatura ao Senado e união após eleição interna

Presidente do partido também voltou a mencionar que vaga de vice-governador em 2026 está em aberto

Luciano Rodrigues e Marcos Moreira 06 de Setembro de 2025
Mulher sorridente, de cabelos castanhos soltos e lisos, veste camisa roxa e brincos dourados. Ela está em ambiente interno com sofás verdes e câmeras ao fundo, aparentando estar em entrevista ou conversa descontraída.

PontoPoder

Deniza Gurgel: 'A moda constrói memória na cabeça do eleitor, e o político precisa ser lembrado'

A jornalista e pesquisadora de imagem política fala sobre a importância cada vez maior da moda nas estratégias políticas

Luana Barros 30 de Agosto de 2025
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.

Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino 19 de Agosto de 2025
