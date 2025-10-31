Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.
Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes
Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)
Ministro está adicionando categoria D na sua CNH
Com Cid Gomes e Camilo Santana, PSB e PT concentram mais de 65% das prefeituras cearenses
Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres
O PontoPoder ouviu cientistas políticos sobre como o julgamento no STF tem desdobramentos no estado
Presidente do partido também voltou a mencionar que vaga de vice-governador em 2026 está em aberto
A jornalista e pesquisadora de imagem política fala sobre a importância cada vez maior da moda nas estratégias políticas
Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni