Camilo Santana faz aulas em Fortaleza para obter CNH de ônibus

O ex-governador do Ceará e ministro da educação Camilo Santana (PT) compartilhou em suas redes um momento curioso fora de sua vida política: o cearense está fazendo aulas para obter habilitação para ônibus.

“Eu já fiz muita coisa nessa vida, mas faltava a inclusão da categoria D na minha CNH!”, escreveu o Camilo em seu perfil no Instagram.

Ao som de 'Deixa A Vida Me Levar', de Zeca Pagodinho, o vídeo mostra o ministro dirigindo um micro-ônibus por Fortaleza.

Durante a aula, o político passou pela Avenida Santos Dumont e fez a simulação da baliza, estacionando o veículo.

“Aproveitando o fim de semana para correr atrás. Quem se habilita a andar com esse motorista aqui?”, brincou o ministro.

A habilitação da categoria D permite a condução de veículos para mais de oito pessoas, como ônibus, micro-ônibus e vans.

É preciso ter mais de 21 anos e já estar habilitado nas categorias B (para carro) há dois anos ou C (para caminhões) para um ano.