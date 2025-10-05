Diário do Nordeste
Camilo Santana faz aulas em Fortaleza para obter CNH de ônibus

Ministro está adicionando categoria D na sua CNH

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Montagem de fotos do ministro Camilo Santana aprendendo a conduzir micro-ônibus em Fortaleza
Legenda: Camilo Santana dirigiu topic por Fortaleza em aulas de autoescola
Foto: Reprodução/Instagram

O ex-governador do Ceará e ministro da educação Camilo Santana (PT) compartilhou em suas redes um momento curioso fora de sua vida política: o cearense está fazendo aulas para obter habilitação para ônibus.

“Eu já fiz muita coisa nessa vida, mas faltava a inclusão da categoria D na minha CNH!”, escreveu o Camilo em seu perfil no Instagram.

Ao som de 'Deixa A Vida Me Levar', de Zeca Pagodinho, o vídeo mostra o ministro dirigindo um micro-ônibus por Fortaleza.

Durante a aula, o político passou pela Avenida Santos Dumont e fez a simulação da baliza, estacionando o veículo.

“Aproveitando o fim de semana para correr atrás. Quem se habilita a andar com esse motorista aqui?”, brincou o ministro.

A habilitação da categoria D permite a condução de veículos para mais de oito pessoas, como ônibus, micro-ônibus e vans.

É preciso ter mais de 21 anos e já estar habilitado nas categorias B (para carro) há dois anos ou C (para caminhões) para um ano.

 

