Lia Gomes vê aproximação 'tímida' entre Cid e Ciro: 'O tempo vai aplacando as raivas'

Secretária de Mulheres do Governo do Ceará, Lia Gomes (PSB) falou sobre como está a relação entre o senador Cid Gomes (PSB) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Irmã dos dois e deputada estadual licenciada, ela admitiu que a aproximação ainda está "muito lenta, muito tímida", mas que tem acredita que "o tempo vai aplacando as raivas". "Eu torço para que eles continuem evoluindo", disse.

Indagada sobre a possibilidade de Cid e Ciro estarem juntos nas eleições de 2026, ela disse que o senador "já se comprometeu com a reeleição do governador Elmano (de Freitas, do PT)". A declaração foi feita nesta sexta-feira (3) durante evento de filiação do ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, e mais sete prefeitos cearenses ao PSB.

Ciro Gomes é o principal nome apontado como pré-candidato da Oposição para o Governo do Ceará. Cid Gomes afirmou que, se isso se confirmar, será "uma situação absolutamente constrangedora". "Será talvez o maior constrangimento da minha vida", disse em maio. Ele também reforço que não deve subir no mesmo palanque do irmão – que participa de esforços para unificar os partidos opositores no Ceará, como PL, União Brasil e PSDB.

Cid e Ciro estão rompidos desde as eleições de 2022, quando o senador defendeu a candidatura à reeleição da então governadora Izolda Cela (PSB), enquanto Ciro lançou a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) para o Governo do Ceará. A divergência acabou rompendo a aliança entre PT e PDT no Ceará

A ruptura política entre os dois irmãos acabou envolvendo outros membros da família Ferreira Gomes, com Lia Gomes e o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, seguindo Cid.

Candidatura de Júnior Mano

Lia Gomes falou também sobre a pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) para o Senado Federal. O nome do parlamentar tem sido defendido por Cid Gomes, que não pretende tentar a reeleição para o cargo de senador.

Ela afirmou que considera Júnior Mano "o mais forte candidato" ao Senado. "O que eu sempre vejo Cid dizer há muito tempo é que se o PSB tem essa prerrogativa de indicar um candidato dessas quatro vagas seria a candidatura do Júnior Mano", disse. "Acho que ele tem toda a chance de ter êxito, se eleger senador".

Reeleição para a Alece

No comando da Secretaria de Mulheres do Governo do Ceará desde o início de 2025, Lia Gomes informou que só deve ficar na pasta até o dia 31 de dezembro deste ano.

Segundo ela, a saída ocorre por "regra" instituída desde o Governo Cid Gomes para que os futuros candidatos não estejam no comando de pastas estaduais durante o ano eleitoral. "Desde a época do Cid, ele instituiu essa regra de sair durante o ano (eleitoral) todo. Então, Camilo continuou e o Elmano também está mantendo esse entendimento", detalhou.

Ela informou que deve ser candidata à reeleição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e negou interesse do PSB na vaga de vice-governadoria na chapa de Elmano de Freitas — o nome dela tem circulado nos bastidores como possível indicação para o espaço, já que existe resistência ao nome de Júnior Mano para o Senado na base governista.

"Eu creio que partindo do princípio que o governador Elmano está garantido o nome dele para a reeleição, o Júnior Mano teoricamente seria a indicação do PSB, que acho que hoje é o maior partido do estado do Ceará, e teriam essas outras duas vagas que, no meu entendimento, não vejo o PSB pegando duas dessas quatro vagas, acho que tem outros partidos", afirma.