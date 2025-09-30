Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita

Grupo tenta união dos partidos em torno de candidaturas contrárias à ala governista

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:47)
PontoPoder
Ciro Gomes participou do Café da Oposição na Alece em maio de 2025
Legenda: Ciro Gomes participou do Café da Oposição na Alece em maio de 2025
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Em mais um encontro visando 2026, parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reforçou a estratégia em torno da possibilidade do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disputar o Governo do Estado e de nomes que devem concorrer ao Senado, mas ainda avaliam como evitar a divisão de forças internas. O assunto foi pauta da reunião do grupo na manhã desta terça-feira (30), na Alece. 

A ala opositora ao governador Elmano de Freitas (PT) vê um “cenário muito favorável” para Ciro Gomes. A partir de pesquisas internas, o grupo já vem trabalhando com o nome do ex-ministro como o mais competitivo na disputa pelo Palácio da Abolição e vê margem para crescimento, ao alegar que os índices da segurança pública e da economia do Estado podem desgastar a imagem do Executivo.

Por outro lado, o grupo ainda aguarda a própria definição da candidatura de Ciro, que depende de deliberações nacionais e até mesmo do futuro partidário dele. O ex-ministro deve deixar o PDT e seguir para o PSDB até o final do ano, segundo o presidente estadual da sigla, Ozires Pontes (PSDB).

Além disso, a oposição busca o equilíbrio entre nomes do PL, do PSDB e do União Brasil e discute como não dividir forças nas disputas majoritárias. Atualmente, o senador Eduardo Girão (Novo) já é pré-candidato ao Governo do Ceará, o que pode atrair votos do grupo, principalmente no campo da direita. 

Questionado sobre o assunto, o deputado Sargento Reginauro (União) lembrou que o senador não abriu mão da candidatura pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, mas apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno. Agora, no pleito para governador, o parlamentar espera que o senador dialogue com o grupo. 

“Esperamos que em algum momento o senador possa vir sentar com o grupo inteiro e conversar sobre isso. Pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Independente de qualquer coisa, o que a gente vislumbra é que com uma candidatura do senador Eduardo Girão pelo cenário que tá apontado ali, a gente acaba, é, empurrando essa eleição para um possível segundo turno. E num segundo turno seria impossível pensar no senador Eduardo Girão ou no candidato desse grande bloco apoiando o governo”
Sargento Reginauro
Líder do União na Alece

Nesta manhã, também participaram do “Café da Oposição” os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) — anfitrião do encontro em seu gabinete na Alece —, Cláudio Pinho (PDT), David Vasconcelos (PL), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Antônio Henrique (PDT).

Café da oposição desta terça-feira (30) não contou com convidados, mas reforçou estratégias para 2026
Legenda: Café da oposição desta terça-feira (30) não contou com convidados, mas reforçou estratégias para 2026
Foto: Marcos Moreira/SVM

Veja também

teaser image
PontoPoder

Valdemar defende Ciro Gomes no PL para 'vencer o PT no Ceará'

teaser image
PontoPoder

Presidente do PSDB defende campanha de Ciro Gomes ao Governo: 'Esqueça, não existe Roberto Cláudio'

DISPUTA PELO SENADO

Até a semana passada, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) era o único postulante do bolsonarismo anunciado para a disputa pelo Senado. A pré-candidatura dele havia sido lançada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em março de 2025. 

No entanto, na última quarta-feira (24), a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), foi anunciada como pré-candidata ao Senado Federal. O lançamento ocorreu na sede do partido em Brasília, e contou com a presença de Michelle Bolsonaro, e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Nos bastidores, conversas internas dão conta que a candidatura de Priscila incomoda o grupo de Alcides, já que tem potencial para dividir votos da direita na disputa pelas duas cadeiras do Senado. Interlocutores estariam tentando fazer com que a parlamentar reavalie a postulação, ao mesmo tempo que alegam que ela própria está tentando seguir na disputa em interlocução com a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Suplente em exercício, devido à licença de Carmelo Neto, o deputado David Vasconcelos (PL) considera que o partido ainda precisará avaliar os cenários para definir o melhor caminho na corrida eleitoral. Na semana passada, o parlamentar participou da posse de André Fernandes como presidente do PL Ceará, em Brasília, onde os integrantes da sigla também discutiram o cenário para 2026.

“Nós participamos de uma reunião (em Brasília), da qual foi falado o nome do candidato ao Senado, o Alcides Fernandes, e quando a gente voltou para o Estado, apareceu essa candidatura da Priscila. Eu fico feliz que o PL tem nomes fortes para concorrer ao Senado. Mas eu acredito que o PL vai sentar, vai se organizar”, frisou Vasconcelos.

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Ao lançar Priscila ao Senado, Michelle Bolsonaro manda recados ao Ceará e à sucessão de Lula

teaser image
PontoPoder

André Fernandes evita cravar candidatura própria do PL para o Governo: 'Debater melhor os nomes'

Outro participante do encontro e prestes a migrar para o PL, Lucinildo Frota (PDT) também enfatizou que a única candidatura tratada na reunião foi a de Alcides, mas elogiou Priscila. Mesmo assim, o parlamentar entende que é importante pensar em todas as siglas da oposição para fechar os nomes das chapas. 

“Na hora da reunião, não se falou em candidatura da Priscila, mas como eu falei, a Priscila é um excelente quadro do partido sem sombra de dúvida. Iria somar bastante, mas o que eu entendo é que hoje temos um pré-candidato assinado pelo PL. E nós temos um arco de partidos aí, temos o União Progressista, temos o PSDB que também podem indicar nomes para fazer essa dupla de senadores da nossa chapa”
Lucinildo Frota
Deputado estadual pelo PDT

“O Valdemar (Costa Neto) já definitivamente me nomeou como pré-candidato ao Senado, todo mundo viu. Então recebi isso com muita humildade e vamos para cima”, resumiu Alcides Fernandes, na semana passada. Questionado sobre o tema nesta terça-feira (30), o deputado preferiu não se manifestar. 

O PontoPoder tentou contato com a vereadora Priscila Costa, mas não conseguiu retorno.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ivo Gomes durante entrevista ao PontoPoder. Ele veste uma camisa clara
PontoPoder

Sob acusação de perseguição política, Câmara de Sobral aprova contas de Ivo Gomes

Câmara Municipal de Sobral manteve, na noite desta terça-feira (30), o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) e aprovou com ressalvas as contas do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) referentes a 2018

Igor Cavalcante
Há 8 minutos
Vereador Benigno Júnior tomando cerveja com Raimundo do Queijo.
PontoPoder

Vereador toma cerveja com Raimundo do Queijo após falsa morte do comerciante

O que parecia uma postagem comum, ganha tom humorístico após a repercussão da falsa morte do idoso, que tem 90 anos

Bergson Araujo Costa
Há 47 minutos
Ciro Gomes participou do Café da Oposição na Alece em maio de 2025
PontoPoder

Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita

Grupo tenta união dos partidos em torno de candidaturas contrárias à ala governista

Marcos Moreira
Há 1 hora
A imagem mostra o plenário de uma câmara municipal durante uma sessão. O espaço é amplo, com cadeiras em formato semicircular voltadas para a mesa diretora. Alguns vereadores estão sentados, enquanto outros circulam ou estão em pé. Ao fundo, atrás da mesa principal, há um crucifixo e bandeiras oficiais. Um homem fala na tribuna, de frente para uma mulher de vestido vermelho que está em pé no centro do plenário. Nas paredes, há telões exibindo a transmissão da sessão, e o brasão do município de Fortaleza é visível. O ambiente é iluminado por luzes de teto e refletores.
PontoPoder

Vereadores repercutem suspensão de linhas de ônibus em Fortaleza e revelam detalhes de negociações

Setor recebe subsídios e incentivos fiscais, que estavam em processo de ampliação em mesa de negociação

Ingrid Campos
30 de Setembro de 2025
Vereador de Fortaleza anuncia falsa morte de Raimundo do Queijo e pede minuto de silêncio
PontoPoder

Vereador de Fortaleza anuncia falsa morte de Raimundo do Queijo e pede minuto de silêncio

O comerciante de 90 anos foi homenageado em reportagem do Diário do Nordeste que o celebra como patrimônio vivo da Cidade

Luana Severo
30 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

'Não vamos aceitar pressão': Evandro diz ter sido pego de surpresa com suspensão de linhas de ônibus

Prefeito de Fortaleza informa que havia uma negociação em andamento com o Sindiônibus

Inácio Aguiar
30 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ministro do STF mantém número de deputados por estado para eleição 2026

Congresso havia aprovado alta no número de deputados, mas o presidente Lula vetou a medida. Debate fica para 2030

Inácio Aguiar
30 de Setembro de 2025
Sete homens brancos de ternos variados entre azul e cinza, em uma mesa de madeira de uma audiência, com placas nomeadas na frente de cada um.
PontoPoder

Presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPMI do INSS

Carlos Roberto Ferreira Lopes é apontado como um dos articuladores da fraude que desviou recursos de aposentados e pensionistas

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula sorrindo, usando terno azul e sem gravata, com bandeiras do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Lula veta trechos de projeto que muda a Lei da Ficha Limpa

Presidente barrou dispositivos que reduziriam o tempo em que políticos condenados ficariam proibidos de se candidatarem a eleições

Redação
30 de Setembro de 2025
Ilustração mostra o deputado Murilo Aguiar e o Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Baú da Política: como morte de deputado e tumulto marcaram eleição acirrada por presidência da Alece

Murilo Aguiar sofreu infarto logo após ter a derrota sacramentada na disputa pelo posto mais alto da Assembleia Legislativa

Marcos Moreira
30 de Setembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre a possibilidade de ex-presidente precisar sair da prisão domiciliar para hospital devido a mal-estar.
PontoPoder

Familiares de Bolsonaro avaliam ida de ex-presidente a hospital após crise de vômitos e soluços

Ex-presidente recebeu atendimento médico e apresentou melhora no quadro de saúde

Redação
29 de Setembro de 2025
Daniel Silveira durante discurso.
PontoPoder

Daniel Silveira passa para regime aberto e deve usar tornozeleira, autoriza Moraes

Em 2023, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes

Redação
29 de Setembro de 2025
Reunião em plenário da câmara municipal de Barroquinha, com cinco pessoas sentadas em torno de uma mesa em formato de “U” de madeira clara. Um homem de terno escuro está em pé, falando em um púlpito ao centro. Atrás dele, três bandeiras estão posicionadas, incluindo a do Brasil e a do estado do Ceará. À mesa, quatro pessoas — duas mulheres e dois homens — acompanham a sessão, com microfones, copos de vidro e papéis à frente.
PontoPoder

Após liminar no TSE, Câmara de Barroquinha passa por nova alteração na sua composição; entenda

Decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu os efeitos de sentença que cassou os mandatos do PSD na cidade

Ingrid Campos
29 de Setembro de 2025
Larissa Gaspar está no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
Wagner Mendes

Deputada aciona MPCE contra interrupção de 25 linhas de ônibus em Fortaleza

O Sindiônibus afirmou que algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas

Wagner Mendes
29 de Setembro de 2025
Presidente Lula e primeira-dama Janja
PontoPoder

Lula diz que pretende levar Janja para encontro com Trump

O presidente falou durante abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, em Brasília

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em sessão no plenário da Corte
PontoPoder

Fachin toma posse como presidente do STF nesta segunda (29)

Alexandre de Moraes assumirá a Vice-Presidência da Corte

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão, com conselheiros e técnicos na mesa diretora, público sentado nas cadeiras do auditório e apresentação exibida em telão
PontoPoder

TCE investiga 19 ex-prefeitos cearenses por irregularidades na transição de governo; veja quem são

Apuração da Corte de Contas encontrou quase 100 falhas nas gestões que deixaram o cargo; investigações miram 136 agentes públicos

Igor Cavalcante
29 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, com parte das cadeiras ocupadas e várias vazias. Na mesa diretora, alguns vereadores acompanham a sessão. Ao fundo, um painel eletrônico azul exibe a lista de parlamentares presentes. Bandeiras oficiais estão posicionadas à direita e um crucifixo está fixado na parede.
PontoPoder

Controle do orçamento: Fortaleza está entre as 14 capitais sem emenda impositiva para vereadores

Parlamentares municipais chegaram a aprovar o orçamento impositivo em 2010, mas o mecanismo foi derrubado pela Justiça; desde então, a proposta não avançou

Luana Barros
28 de Setembro de 2025
Imagem do deputado federal Mauro Filho
PontoPoder

Deputado Mauro Filho segue internado em UTI com 'evolução favorável'

Político sofreu um AVC na última sexta-feira (26)

Redação
28 de Setembro de 2025
Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU e defendeu reforma da instituição
PontoPoder

Governo adota cautela sobre contato entre Lula e Trump; conversa pode ocorrer em país neutro

Na avaliação de assessores do petista, a conversa por telefone ou vídeo reduz riscos de imprevistos diplomáticos

Redação
28 de Setembro de 2025