Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita
Grupo tenta união dos partidos em torno de candidaturas contrárias à ala governista
Em mais um encontro visando 2026, parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reforçou a estratégia em torno da possibilidade do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disputar o Governo do Estado e de nomes que devem concorrer ao Senado, mas ainda avaliam como evitar a divisão de forças internas. O assunto foi pauta da reunião do grupo na manhã desta terça-feira (30), na Alece.
A ala opositora ao governador Elmano de Freitas (PT) vê um “cenário muito favorável” para Ciro Gomes. A partir de pesquisas internas, o grupo já vem trabalhando com o nome do ex-ministro como o mais competitivo na disputa pelo Palácio da Abolição e vê margem para crescimento, ao alegar que os índices da segurança pública e da economia do Estado podem desgastar a imagem do Executivo.
Por outro lado, o grupo ainda aguarda a própria definição da candidatura de Ciro, que depende de deliberações nacionais e até mesmo do futuro partidário dele. O ex-ministro deve deixar o PDT e seguir para o PSDB até o final do ano, segundo o presidente estadual da sigla, Ozires Pontes (PSDB).
Além disso, a oposição busca o equilíbrio entre nomes do PL, do PSDB e do União Brasil e discute como não dividir forças nas disputas majoritárias. Atualmente, o senador Eduardo Girão (Novo) já é pré-candidato ao Governo do Ceará, o que pode atrair votos do grupo, principalmente no campo da direita.
Questionado sobre o assunto, o deputado Sargento Reginauro (União) lembrou que o senador não abriu mão da candidatura pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, mas apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno. Agora, no pleito para governador, o parlamentar espera que o senador dialogue com o grupo.
“Esperamos que em algum momento o senador possa vir sentar com o grupo inteiro e conversar sobre isso. Pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Independente de qualquer coisa, o que a gente vislumbra é que com uma candidatura do senador Eduardo Girão pelo cenário que tá apontado ali, a gente acaba, é, empurrando essa eleição para um possível segundo turno. E num segundo turno seria impossível pensar no senador Eduardo Girão ou no candidato desse grande bloco apoiando o governo”
Nesta manhã, também participaram do “Café da Oposição” os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) — anfitrião do encontro em seu gabinete na Alece —, Cláudio Pinho (PDT), David Vasconcelos (PL), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Antônio Henrique (PDT).
Veja também
DISPUTA PELO SENADO
Até a semana passada, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) era o único postulante do bolsonarismo anunciado para a disputa pelo Senado. A pré-candidatura dele havia sido lançada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em março de 2025.
No entanto, na última quarta-feira (24), a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), foi anunciada como pré-candidata ao Senado Federal. O lançamento ocorreu na sede do partido em Brasília, e contou com a presença de Michelle Bolsonaro, e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
Nos bastidores, conversas internas dão conta que a candidatura de Priscila incomoda o grupo de Alcides, já que tem potencial para dividir votos da direita na disputa pelas duas cadeiras do Senado. Interlocutores estariam tentando fazer com que a parlamentar reavalie a postulação, ao mesmo tempo que alegam que ela própria está tentando seguir na disputa em interlocução com a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Suplente em exercício, devido à licença de Carmelo Neto, o deputado David Vasconcelos (PL) considera que o partido ainda precisará avaliar os cenários para definir o melhor caminho na corrida eleitoral. Na semana passada, o parlamentar participou da posse de André Fernandes como presidente do PL Ceará, em Brasília, onde os integrantes da sigla também discutiram o cenário para 2026.
“Nós participamos de uma reunião (em Brasília), da qual foi falado o nome do candidato ao Senado, o Alcides Fernandes, e quando a gente voltou para o Estado, apareceu essa candidatura da Priscila. Eu fico feliz que o PL tem nomes fortes para concorrer ao Senado. Mas eu acredito que o PL vai sentar, vai se organizar”, frisou Vasconcelos.
Veja também
Outro participante do encontro e prestes a migrar para o PL, Lucinildo Frota (PDT) também enfatizou que a única candidatura tratada na reunião foi a de Alcides, mas elogiou Priscila. Mesmo assim, o parlamentar entende que é importante pensar em todas as siglas da oposição para fechar os nomes das chapas.
“Na hora da reunião, não se falou em candidatura da Priscila, mas como eu falei, a Priscila é um excelente quadro do partido sem sombra de dúvida. Iria somar bastante, mas o que eu entendo é que hoje temos um pré-candidato assinado pelo PL. E nós temos um arco de partidos aí, temos o União Progressista, temos o PSDB que também podem indicar nomes para fazer essa dupla de senadores da nossa chapa”
“O Valdemar (Costa Neto) já definitivamente me nomeou como pré-candidato ao Senado, todo mundo viu. Então recebi isso com muita humildade e vamos para cima”, resumiu Alcides Fernandes, na semana passada. Questionado sobre o tema nesta terça-feira (30), o deputado preferiu não se manifestar.
O PontoPoder tentou contato com a vereadora Priscila Costa, mas não conseguiu retorno.