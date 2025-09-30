Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita

Em mais um encontro visando 2026, parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reforçou a estratégia em torno da possibilidade do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disputar o Governo do Estado e de nomes que devem concorrer ao Senado, mas ainda avaliam como evitar a divisão de forças internas. O assunto foi pauta da reunião do grupo na manhã desta terça-feira (30), na Alece.

A ala opositora ao governador Elmano de Freitas (PT) vê um “cenário muito favorável” para Ciro Gomes. A partir de pesquisas internas, o grupo já vem trabalhando com o nome do ex-ministro como o mais competitivo na disputa pelo Palácio da Abolição e vê margem para crescimento, ao alegar que os índices da segurança pública e da economia do Estado podem desgastar a imagem do Executivo.

Por outro lado, o grupo ainda aguarda a própria definição da candidatura de Ciro, que depende de deliberações nacionais e até mesmo do futuro partidário dele. O ex-ministro deve deixar o PDT e seguir para o PSDB até o final do ano, segundo o presidente estadual da sigla, Ozires Pontes (PSDB).

Além disso, a oposição busca o equilíbrio entre nomes do PL, do PSDB e do União Brasil e discute como não dividir forças nas disputas majoritárias. Atualmente, o senador Eduardo Girão (Novo) já é pré-candidato ao Governo do Ceará, o que pode atrair votos do grupo, principalmente no campo da direita.

Questionado sobre o assunto, o deputado Sargento Reginauro (União) lembrou que o senador não abriu mão da candidatura pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, mas apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno. Agora, no pleito para governador, o parlamentar espera que o senador dialogue com o grupo.

“Esperamos que em algum momento o senador possa vir sentar com o grupo inteiro e conversar sobre isso. Pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Independente de qualquer coisa, o que a gente vislumbra é que com uma candidatura do senador Eduardo Girão pelo cenário que tá apontado ali, a gente acaba, é, empurrando essa eleição para um possível segundo turno. E num segundo turno seria impossível pensar no senador Eduardo Girão ou no candidato desse grande bloco apoiando o governo” Sargento Reginauro Líder do União na Alece

Nesta manhã, também participaram do “Café da Oposição” os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) — anfitrião do encontro em seu gabinete na Alece —, Cláudio Pinho (PDT), David Vasconcelos (PL), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Antônio Henrique (PDT).

Legenda: Café da oposição desta terça-feira (30) não contou com convidados, mas reforçou estratégias para 2026 Foto: Marcos Moreira/SVM

DISPUTA PELO SENADO

Até a semana passada, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) era o único postulante do bolsonarismo anunciado para a disputa pelo Senado. A pré-candidatura dele havia sido lançada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em março de 2025.

No entanto, na última quarta-feira (24), a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), foi anunciada como pré-candidata ao Senado Federal. O lançamento ocorreu na sede do partido em Brasília, e contou com a presença de Michelle Bolsonaro, e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Nos bastidores, conversas internas dão conta que a candidatura de Priscila incomoda o grupo de Alcides, já que tem potencial para dividir votos da direita na disputa pelas duas cadeiras do Senado. Interlocutores estariam tentando fazer com que a parlamentar reavalie a postulação, ao mesmo tempo que alegam que ela própria está tentando seguir na disputa em interlocução com a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Suplente em exercício, devido à licença de Carmelo Neto, o deputado David Vasconcelos (PL) considera que o partido ainda precisará avaliar os cenários para definir o melhor caminho na corrida eleitoral. Na semana passada, o parlamentar participou da posse de André Fernandes como presidente do PL Ceará, em Brasília, onde os integrantes da sigla também discutiram o cenário para 2026.

“Nós participamos de uma reunião (em Brasília), da qual foi falado o nome do candidato ao Senado, o Alcides Fernandes, e quando a gente voltou para o Estado, apareceu essa candidatura da Priscila. Eu fico feliz que o PL tem nomes fortes para concorrer ao Senado. Mas eu acredito que o PL vai sentar, vai se organizar”, frisou Vasconcelos.

Outro participante do encontro e prestes a migrar para o PL, Lucinildo Frota (PDT) também enfatizou que a única candidatura tratada na reunião foi a de Alcides, mas elogiou Priscila. Mesmo assim, o parlamentar entende que é importante pensar em todas as siglas da oposição para fechar os nomes das chapas.

“Na hora da reunião, não se falou em candidatura da Priscila, mas como eu falei, a Priscila é um excelente quadro do partido sem sombra de dúvida. Iria somar bastante, mas o que eu entendo é que hoje temos um pré-candidato assinado pelo PL. E nós temos um arco de partidos aí, temos o União Progressista, temos o PSDB que também podem indicar nomes para fazer essa dupla de senadores da nossa chapa” Lucinildo Frota Deputado estadual pelo PDT

“O Valdemar (Costa Neto) já definitivamente me nomeou como pré-candidato ao Senado, todo mundo viu. Então recebi isso com muita humildade e vamos para cima”, resumiu Alcides Fernandes, na semana passada. Questionado sobre o tema nesta terça-feira (30), o deputado preferiu não se manifestar.

O PontoPoder tentou contato com a vereadora Priscila Costa, mas não conseguiu retorno.