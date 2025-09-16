'Ciro vai vir para o PSDB em dezembro', crava Ozires Pontes, presidente do partido no Ceará

O presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, cravou, em conversa com a coluna, que o ex-ministro Ciro Gomes, ainda filiado ao PDT, retornará para o PSDB ainda neste ano. A filiação deve ocorrer em dezembro.

O evento deverá reunir nomes locais e nacionais do partido e simpatizantes. "Será no mês de dezembro a filiação dele, vamos fazer um evento aqui gigantesco, chamar todo mundo de fora tanto a nível local e nacional", disse.

Segundo o dirigente, o adiamento da filiação para dezembro foi uma estratégia para dar uma "acalmada" no cenário político do Ceará, em meio às expectativas de mudança de partido e da pré-candidatura no ano que vem.

A filiação, inclusive, segundo Pontes, é para uma candidatura de governador. "Data marcada, candidato ao governo", sentenciou.

Candidatura em 2026

Publicamente, Ciro ainda não cravou para onde irá nem se será candidato. No aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), o ex-ministro disse que iria encarar os desafios da oposição. Ao mesmo tempo, porém, indicou que um outro nome poderia encabeçar a candidatura pela oposição.

Ciro também tem flertado com a federação União-PP em âmbito local. Rumores na imprensa nacional davam conta da possibilidade de filiação do cearense com perspectivas também nacionais na esteira do Centrão.