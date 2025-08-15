Ciro diz que 'poderosos' tentam 'comprar' o PDT para evitar que ele seja candidato a governador

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou que existe uma tentativa de "comprar" o PDT para evitar a candidatura dele para o Governo do Ceará em 2026. A declaração foi dada nesta sexta-feira (15), durante evento de comemoração do aniversário do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido).

Ao ser indagado se irá permanecer no PDT, Ciro disse que há uma "tentativa de impedir o povo de decidir" e que isso passa pela "compra dos partidos" e o "suborno das burocracias partidárias".

"Juntando alho, gato, sapato, galinha, tudo junto ao redor de um único projeto, o poder pelo poder, sem limites. Isso é muito grave", acusou.

Ele relembra que é vice-presidente nacional do PDT, partido pelo qual também foi candidato à presidência da República em duas eleições. Contudo, para o ministro, há uma tentativa de "tirar o meu direito de ser candidato".

"Na hora que se cogita uma possível candidatura minha para governador do estado, com relativa e generosa menção das pessoas de que eu teria condição de fazer essa disputa de forma competitiva, o que é que estão fazendo os poderosos do Ceará? Tentando comprar o meu partido". Ciro Gomes Ex-ministro da República

O PontoPoder acionou o deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT Ceará, para saber se ele gostaria de se posicionar sobre a declaração de Ciro Gomes. Caso haja resposta, a reportagem será atualizada.

Ao longo da entrevista, Ciro foi indagado mais de uma vez se irá migrar para o PSDB - filiação dada como certa por dirigentes partidários tucanos -, mas desconversou. Ele se limitou a dizer que é "um homem de luta" e que "a tarefa agora é unir todos os homens de boa fé".

"Eu só quero informar esses donos do poder que eu sou homem de luta e eles podem me derrotar, mas será na luta", disse, sem citar diretamente o grupo político liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Reaproximação entre Ciro e André

Ciro Gomes é um dos convidados da festa de aniversário de 50 anos de Roberto Cláudio. O evento, que acontece na fazenda do deputado estadual Felipe Mota (União), para além da celebração, é também um momento de reunião de importantes lideranças da oposição ao Governo Elmano de Freitas.

Entre os presentes, esteve o deputado federal André Fernandes (PL), que protagonizou rusga justamente com Ciro e Roberto Cláudio, ao afirmar que o PL não apoiaria a pré-candidatura de nenhum dos dois para o Governo do Ceará. Segundo Fernandes, o PL terá candidatura própria em 2026.

Apesar da presença ser uma sinalização de uma reaproximação - e possa indicar um caminho para solucionar a crise instalada entre oposicionistas -, André Fernandes não passou muito tempo no local, não estando presente no momento da coletiva de imprensa e dos discursos.