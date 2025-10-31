Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.
Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB
Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas
Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024
Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial
Programa é voltado para a população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira habilitação
Nessa segunda-feira (6) aconteceu a posse do atual Comitê Municipal de Fortaleza de Prevenção à Violência
Presidente da Assembleia Legislativa anunciou propostas em meio à investigação de casos de intoxicação no estado
Grupo tenta união dos partidos em torno de candidaturas contrárias à ala governista
Secretaria da Proteção Social alega que busca por outros beneficiários é permanente e cadastro segue aberto no portal da Pasta