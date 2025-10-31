Diário do Nordeste
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
Mesa diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (22)

PontoPoder

Com oposição na filiação de Ciro, Alece aprova PL do Governo com urgência em sessão com cerca de 2h

Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB

Marcos Moreira 22 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio

PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira 14 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira 14 de Outubro de 2025
Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.

PontoPoder

Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Luana Barros 08 de Outubro de 2025
Foto mostra motociclista contemplado pelo programa CNH Popular com capacete e carteira de habilitação

PontoPoder

Alece aprova inclusão de universitários no ‘CNH Popular’ e doação de capacetes a entregadores no CE

Programa é voltado para a população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira habilitação

Marcos Moreira 07 de Outubro de 2025
morte cvli fortaleza violencia ceara

Segurança

Violência e facções no CE: 'desafio que só vamos superar juntos', diz vice-governadora

Nessa segunda-feira (6) aconteceu a posse do atual Comitê Municipal de Fortaleza de Prevenção à Violência

Emanoela Campelo de Melo 07 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará durante votação

PontoPoder

Projeto da Alece prevê obrigatoriedade de laudo de ausência de metanol em bebidas alcoólicas no Ceará

Presidente da Assembleia Legislativa anunciou propostas em meio à investigação de casos de intoxicação no estado

Marcos Moreira 06 de Outubro de 2025
Ciro Gomes participou do Café da Oposição na Alece em maio de 2025

PontoPoder

Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita

Grupo tenta união dos partidos em torno de candidaturas contrárias à ala governista

Marcos Moreira 30 de Setembro de 2025
Foto mostra silhueta de crianças caminhando

PontoPoder

Alece aprova auxílio a órfãos da Covid, mas CE tem apenas dois beneficiados; saiba como se inscrever

Secretaria da Proteção Social alega que busca por outros beneficiários é permanente e cadastro segue aberto no portal da Pasta

Marcos Moreira 24 de Setembro de 2025
