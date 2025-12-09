Diário do Nordeste
Alece discute proposta do Governo do Ceará de aumentar cargos de coronel na PM

Segundo o Portal da Transparência, o menor salário bruto do cargo é de R$ 26,4 mil.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 11:16)
PontoPoder
Policial militar de costas caminha em uma rua urbana, usando uniforme azul e colete tático, com a inscrição “Polícia Militar” nas costas.
Legenda: Projeto de lei cria novos cargos de coronel na Polícia Militar do Ceará.
Foto: Kid Junior.

O Governo do Ceará enviou projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para criar novos cargos de coronel na Polícia Militar do Ceará (PMCE). A proposta foi lida na sessão desta terça-feira (9) – que durou menos de 20 minutos, tendo sido levantada por conta do falecimento do ex-deputado estadual Amadeu Arrais.

O projeto de lei foi encaminhado para as comissões, onde deve ser analisado antes de ir para a votação no Plenário. 

O projeto ajusta o quadro de oficiais, ampliando o número de cargos de coronel de 23 para 27. Segundo a justificativa, a meta é "fortalecer a capacidade estratégica e operacional da Corporação". 

O texto explica ainda que, devido à criação de novas regiões de Comando Administrativo, os novos cargos são necessários para "assegurar a adequada supervisão das áreas recém-criadas". "Trata-se de medida que contribui não apenas para o aperfeiçoamento da hierarquia militar, mas também para melhoria concreta da prestação do serviço público de segurança", continua o texto. 

O PontoPoder verificou a remuneração de militares ativos que ocupam o cargo de coronel atualmente. O salário bruto varia de acordo com as gratificações, indo de R$ 26,4 mil até mais de R$ 40 mil. As informações são do Portal da Transparência do Governo do Ceará. 

"Com isso, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com uma política de segurança pública mais eficiente, tecnicamente qualificada e territorialmente integrada, reforçando as atuando da Polícia Militar na coordenação de ações preventivas, ostensivas e comunitárias", afirma a proposta.

Projetos de lei tratam de cargos na Cultura e Meio Ambiente

O Executivo estadual também enviou projetos que afetam cargos em áreas como a Cultura e o Meio Ambiente. Ambos também foram lidos na sessão desta terça-feira. 

Projeto de Lei Complementar propõe estender para os servidores da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) a Gratificação por Encargo de Licitação, o que já ocorre em outros órgãos estaduais.

"A medida promove harmonização normativa e adequação funcional no âmbito do Sistema de Licitações do Estado, reconhecendo que a Semace executa atribuições que demandam participação efetiva de servidores na fase interna dos procedimentos licitatórios e na prática rotineira de atos indispensáveis ao regular processamento das contratações públicas", diz a justificativa. 

Em outra proposta enviada pelo Governo do Ceará, é detalhado o plano de cargos e carreiras do grupo operacional Atividades de Gestão Cultural, vinculado à Secretaria de Cultura do Estado. 

