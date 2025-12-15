Diálogo com federação União Progressista exige o 'devido respeito', declara Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o diálogo com a federação União Progressistas sobre a possibilidade de aliança para a eleição de 2026 segue acontecendo, citando inclusive as convergências com lideranças tanto do União Brasil como do PP.

Em entrevista à Live PontoPoder nesta segunda-feira (15), ele pontuou a "peculiaridade" do cenário eleitoral do Ceará e disse que as articulações em torno da federação trazem "um fator novo", já que o PP integra a base aliada do Governo, enquanto parte do União Brasil está na oposição.

A decisão sobre a aliança para 2026 traria, portanto, uma mudança de parte da federação. "Então, na verdade, há uma situação nova", considera.

"É algo que a gente pode estar discutindo, dialogando, sem imposição, com humildade, reconhecendo que é um partido grande, importante e que a gente deve tratar com o devido respeito porque merece, são pessoas que têm história no Ceará e que tem que dialogar e construir quais os novos desafios para o Ceará em um mandato que vai iniciar em 2027". Elmano de Freitas Governador do Ceará

O governador reforçou que tem tratado do tema com "tranquilidade" e que considera que, apesar de importantes, as alianças com os partidos não são o ponto decisivo na escolha do eleitor em 2026.

"O que vai decidir é se eu vou ou não vou entregar o Hospital de Crateús, se vou ou não vou entregar as escolas de tempo integral. O que vai decidir é a estrada, a melhoria do serviço público, de fato contratar policial, colocar policial na rua, enfrentar a bandidagem, abrir vaga no presídio. (...) Não é o partido A ou o partido B. Isso tem o peso, mas não é o que decide o voto. O que decide é a avaliação do governo", considera.

Aproximação com lideranças do União Progressistas

Elmano de Freitas reforçou a parceria com o PP desde a campanha eleitoral de 2022, destacando a relação com o deputado estadual Zezinho Albuquerque, que é titular da Secretaria Estadual de Cidades, e do filho do parlamentar e presidente do PP Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque.

O dirigente partidário garantiu inclusive a permanência do Progressistas dentro do arco de aliança do Governo Elmano, em meio a divisão dentro da federação sobre o caminho a seguir no Ceará para as eleições de 2026 — o que ainda não foi definido.

"O momento ainda é de observar bastante o cenário, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, ainda estamos muito longe da eleição, mas eu reafirmo o meu apoio, deputado AJ Albuquerque, do Partido Progressistas, o meu apoio à reeleição do governador Elmano", disse AJ em setembro deste ano.

Elmano de Freitas também falou sobre a proximidade com o deputado federal Moses Rodrigues (União). "Fiquei muito feliz com a declaração do deputado Moses que estará conosco em 2026. (...) Ele colocou como uma decisão dele de que vai estar conosco em qualquer cenário", disse o governador.

Moses tem sido um dos principais articuladores para a ida da federação do União Progressistas para a base aliada do governador, inclusive gerando alguns ruídos, já que o grupo político do deputado federal é adversário da família Ferreira Gomes em Sobral.

Veja também PontoPoder Entre os holofotes e a crise interna, quais impasses o União Brasil tem a resolver no Ceará até 2026 Inácio Aguiar União Progressista: a força e o caos da maior federação partidária do Brasil para 2026

O governador citou ainda o apoio da deputada federal Fernanda Pessoa (União) e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), com quem reforçou ter uma "relação antiga", e disse haver "um clima favorável a ter uma possibilidade de apoio" do deputado federal Danilo Forte (União), que está na oposição, mas com quem afirma ter "um diálogo muito positivo".

"Não vejo nenhuma dificuldade. Boa parte dos prefeitos que votam no deputado Danilo Forte fazem parte da nossa base do governo, apoiam nosso governo. (...) É algo muito natural que a base que vota no deputado Danilo, vota no governador Elmano, que a gente possa estar junto".

"São processos que vamos ter que dialogar para não ser só um ajuntamento de partidos, tem que ser uma reunião de pessoas, de lideranças com um conjunto de propostas para fazer o Ceará avançar ainda mais", acrescentou o governador.