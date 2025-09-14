Diário do Nordeste
Em meio ao embate por União Progressistas no CE, Antônio Rueda se reúne com Moses e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil também esteve reunido com Capitão Wagner

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Moses Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira
Legenda: O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, se encontrou com Moses Rodrigues e Chagas Vieira
Foto: Reprodução/Instagram

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda (União), esteve reunido com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e com o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, nesse sábado (13). Em registro publicado nas redes sociais, Chagas Vieira afirma que foi um momento de "boas conversas": "em pauta, o Ceará e o Brasil". 

O encontro acontece em meio à disputa pelo comando da federação União Progressistas no Ceará entre a base governista, sob liderança do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a oposição. 

O encontro teve duração de quatro horas, segundo Chagas Vieira. "Estamos em tratativas. A maioria da federação (no Ceará) faz parte do nosso projeto", lembra. "Foi uma boa conversa, bons sinais". 

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

União Progressista: a força e o caos da maior federação partidária do Brasil para 2026

teaser image
PontoPoder

Entrega de cargos no Ceará será discutida após formalização da federação, diz Capitão Wagner

O nome do ex-deputado federal Capitão Wagner (União), presidente estadual do União Brasil, havia sido confirmado por deputados do PP e do próprio União Brasil como o escolhido para presidir a federação no Ceará, apesar da informação não ter sido confirmada por Wagner.

Ao PontoPoder, Wagner disse que também esteve reunido com Rueda no sábado, ocasião em que o presidente nacional do União Brasil "reafirmou o projeto de oposição". 

Wagner disse que a foto postada por Chagas foi uma tentativa de "mostrar força", mas que o Rueda teria informado "claramente" durante a reunião com os governistas que o União Progressistas ficará na oposição do Ceará.

"O projeto do União Progressista é um projeto de oposição ao PT", reforçou Wagner, que acrescentou ainda que não devem ser abertas exceções para articulações estaduais. 

Indagado sobre se teria recebido a informação de Rueda, sobre a permanência do União Progressistas na oposição, Chagas negou. "De forma nenhuma", enfatizou.

Segundo ele, o comando da superfederação no Ceará "está em aberto" e o lado governista tem "uma boa conversa em andamento" e "perspectivas positivas" para a definição.

Candidatura ao Senado

Um dos nomes a encampar a articulação governista é Moses Rodrigues, cogitado para uma das vagas como candidato ao Senado na chapa governista. 

Presidente do PP Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque foi um dos defensores do apoio a Rodrigues para o Senado. Na mesma declaração,  garantiu que a superfederação deve caminhar para o lado governista. 

O registro do encontro entre Rueda, Moses e Chagas Vieira foi recebido com entusiasmo por governistas, como a vice-governadora Jade Romero (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB). 

Elmano de Freitas também compartilhou o registro do encontro pelos stories.

