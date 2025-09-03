PP seguirá na base do Governo Elmano e apoiará eleição de Moses ao Senado, diz AJ Albuquerque
Presidente do Progressistas no Ceará reforça divisão interna ao afirmar que ala governista da Federação com o União contará com maioria nos rumos do diretório estadual
Mesmo diante da Federação com o União Brasil, o Progressistas (PP) no Ceará seguirá atuando pela reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e apoiará a candidatura do deputado federal Moses Rodrigues (União) para o Senado em 2026. Foi o que declarou o presidente estadual do PP, o deputado federal AJ Albuquerque (PP), nesta quarta-feira (3), ao PontoPoder.
“O momento ainda é de observar bastante o cenário, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, ainda estamos muito longe da eleição, mas eu reafirmo o meu apoio, deputado AJ Albuquerque, do Partido Progressistas, o meu apoio à reeleição do governador Elmano. E vamos estar lançando: a União Progressista vai ter também o candidato ao Senado, junto com Elmano, o candidato a senador Moses Rodrigues”
O parlamentar destacou, ainda, que a Federação União Progressista (UPb) deve ser formalizada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em outubro. Somente após esse processo, pondera AJ, os líderes voltarão a atenção para a composição dos diretórios estaduais.
Como antecipado pelo PontoPoder, a representação estadual da federação será formada pelos quatro deputados federais cearenses do União Brasil — Danilo Forte, Dayany Bittencourt, Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues —, dois integrantes do PP e Capitão Wagner, presidente do União no Ceará. A composição deverá definir o novo diretório estadual do bloco partidário.
Conforme AJ, ele e o vice-presidente estadual da sigla serão os dois nomes do PP. Com isso, enfatiza o parlamentar, a ala do partido sensível à base governista deverá ter maioria nas decisões da Federação. “Se juntar os meus dois votos com a Fernanda (Pessoa) e com Moses (Rodrigues), são quatro votos contra três que nós vamos ter no diretório do União Progressistas no estado do Ceará”, salientou o deputado federal.
DIVISÃO INTERNA
As declarações de AJ vão de encontro aos posicionamentos de Capitão Wagner (União), que tem cravado o arranjo partidário na oposição no Ceará. O ex-deputado federal é, inclusive, apontado como o presidente da Federação no Ceará de forma extra-oficial, algo que o político ainda não confirma.
Na terça-feira (2), a executiva da UPb determinou que políticos filiados com mandatos devem deixar seus cargos no governo federal. A norma deve impactar na esfera local, mas ainda será debatida, conforme declarou Wagner ao PontoPoder.
"Tão logo seja formalizada a federação nos estados, que ainda não foi, o futuro presidente vai avaliar isso junto à (executiva) nacional. É uma possibilidade, mas eu não posso afirmar isso sem que tenha sido formalizada a decisão da nacional em relação ao presidente aqui no Estado", ponderou Capitão.
No Ceará, o PP integra o Governo Elmano por meio do titular da Secretaria das Cidades, o deputado licenciado Zezinho Albuquerque (PP), que é pai de AJ Albuquerque. Além disso, os três parlamentares do PP na Assembleia Legislativa compõem a base governista.
