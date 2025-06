Moses evita comentar chegada de Roberto Cláudio ao União e pede 'prudência e calma' sobre eleições

O alinhamento do União Brasil em 2026 foi comentado pelo deputado federal Moses Rodrigues nesta sexta-feira (13), durante um evento sobre Educação, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Na ocasião, ao ser questionado sobre o possível ingresso da sua legenda na base do Governo do Ceará, o parlamentar pediu “prudência” e “calma” sobre decisões desse tipo, já que a sigla vive um processo de federação ao Progressistas (PP). Indagado sobre o embarque do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União, anunciado no início do mês, ele se deteve em somente elogiar o provável correligionário.

“O União Brasil tem uma conversa muito adiantada com o PP para se fazer a federação. A aprovação do estatuto está pré-marcada para o dia 9 de julho. Então, o que penso aqui no Ceará? Esse será o maior partido do Brasil. E, dentro dessa perspectiva, a gente precisa, primeiro, aguardar a conclusão da federação, inclusive com sua homologação junto ao TSE”, justificou Moses em entrevista ao Ponto Poder.

Veja também PontoPoder Camilo Santana quer atrair União Brasil para base aliada e defende unificação de candidaturas no PT PontoPoder ‘A Federação União Brasil-PP estará, nacionalmente e no Ceará, contra o PT’, diz Roberto Cláudio

“A gente tem que ouvir todos os deputados, suplentes e lideranças que pertencem ao PP e ao União Brasil para que a gente possa discutir a chapa proporcional e, claro, com toda certeza, sendo o maior partido do Brasil, os projetos vão ser avaliados”, comentou. “Penso que, nesse momento, temos que ter muita prudência, muita calma, aguardar a concretização da federação, para que internamente a gente possa discutir como vamos caminhar em 2026”, completou.

A proposta de alinhamento com a gestão estadual foi revelada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, uma das lideranças do PT Ceará, durante uma entrevista ao PontoPoder, em maio. Segundo o auxiliar do Governo Lula, existem nomes da sigla dispostos ao diálogo.

A deputada federal Fernanda Pessoa, o presidente nacional Antônio Rueda e o próprio Moses foram elencados por Camilo como nomes sensíveis a essa construção. Pelo que disse o titular do MEC, a federação do União ao PP, partido que é aliado do PT localmente, e o fato da agremiação ocupar ministérios na gestão federal seriam facilitadores nessa negociação.

Ainda na conversa que teve com a reportagem nesta sexta-feira, Moses Rodrigues também falou dos seus planos para a eleição do próximo ano. Ao que frisou, seu foco tem sido uma nova candidatura para a Câmara dos Deputados. “Tenho colocado e trabalhado sempre para a reeleição de deputado federal”, argumentou, reforçando que, apesar disso, a decisão depende das tais discussões internas mencionadas por ele.

Por fim, quando provocado a avaliar a filiação de Roberto Cláudio, cotado como pré-candidato ao Governo, o deputado federal o classificou como “um quadro importante no estado do Ceará”. “No entanto, como falei, a gente precisa aguardar a federação, a homologação junto ao TSE, para que internamente possa discutir quais caminhos vamos tomar em 2026”, insistiu o entrevistado, evitando se aprofundar no tema da chegada do ex-pedetista no seu grupo político.