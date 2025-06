‘A Federação União Brasil-PP estará, nacionalmente e no Ceará, contra o PT’, diz Roberto Cláudio

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), garantiu que o seu futuro partido, o União Brasil — e o PP, a quem a sigla deve se federar — estará na oposição ao PT tanto na disputa pela Presidência da República quanto no pleito pelo Governo do Ceará em 2026. Esse posicionamento oposicionista, inclusive, é uma das condições para a filiação do político à legenda, segundo ele.

Em entrevista aos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes, durante a live do PontoPoder na quinta-feira (5), o ex-mandatário disse que recebeu essa sinalização sobre os rumos eleitorais do União Brasil no presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, e do comandante estadual, Capitão Wagner. Atualmente, o partido integra a base do Governo Lula (PT) e tem parlamentares na base do Governo Elmano de Freitas (PT), apesar de oficialmente ser oposição.

“Eu ouvi do próprio presidente Rueda que a Federação União Brasil-PP estará, nacionalmente, em uma aliança contra a candidatura do PT e também na oposição ao PT aqui no Ceará. Então, tanto a direção estadual, que é o Wagner, quanto a nacional deram essa garantia de que o partido estará na oposição. Essa é uma das razões, inclusive, para minha ida ao União Brasil” Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza

A declaração vai de encontro aos planos do ministro Camilo Santana (PT), que lidera o grupo governista no Ceará. Em entrevista ao PontoPoder na segunda-feira (26), o petista disse que quer atrair legendas que atualmente estão fora do arco de alianças da base do Governo, citando nominalmente o União Brasil. Ele salientou que existem nomes da sigla dispostos ao diálogo.

“Hoje a deputada (federal) Fernanda (Pessoa) tem interesse em dialogar, o próprio deputado federal Moses (Rodrigues) tem se colocado à disposição para dialogar, tenho conversado com o presidente nacional do partido, o (Antônio) Rueda”, listou Camilo.

Já Roberto Cláudio ironizou a fala do antigo aliado. “(Ele) quer promover um oitavo candidato ao Senado, né? Uma oitava promessa”, disse em referência à quantidade de pré-candidatos do grupo governista.

Em seguida, o ex-prefeito citou o novo aliado, Capitão Wagner, para rebater Camilo.

“Quando foi perguntado sobre isso, o Wagner apontou a contradição: ‘Estão reclamando da filiação do Roberto ao União Brasil, mas o Camilo disse que queria o União Brasil com ele. Como é isso, não serve para o Roberto, mas serve para ele?’ Então essa é só mais uma contradição dessa narrativa que o PT tenta criar”, concluiu o ex-prefeito.

Saída do PDT

Na entrevista, Roberto Cláudio também comentou sobre a saída do PDT. Ele anunciou a desfiliação no último dia 29 de maio em uma carta aberta publicada nas redes sociais. Segundo o político, a “difícil decisão” foi tomada “após um longo período de reflexão” e conversas com os presidentes nacional e estadual do PDT, Carlos Lupi e André Figueiredo, respectivamente.

O político reforçou que suas “convicções, sentido do serviço público e compreensão do Estado (...) seguem exatamente as mesmas”.

“Eu quis sair com as portas abertas, então foi um processo construído, muito bem dialogado, mantendo grandes amigos e amigas no partido. Tenho relações de respeito e gratidão que permanecem”, disse. O político explicou ainda que, desde a derrota eleitoral em 2022, passou a progressivamente reforçar seu papel de opositor ao grupo governista.

“Eu senti que essa decisão daria mais conforto ao PDT, a mim mesmo e ao nosso grupo político. Neste momento, o PDT faz parte da base do Governo do presidente Lula e faz parte da base do prefeito Evandro Leitão, e nós estamos fazendo uma oposição muito presente, frequente e, às vezes, com críticas mais contundentes em relação ao PT nacional, ao PT estadual e ao PT municipal, então, para me sentir mais confortável nesse papel e deixar também o partido mais confortável nas suas escolhas a partir de agora, foi esse o grande sentimento que me motivou a sair” Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza

Além de ressaltar a amizade com pedetistas, o ex-prefeito disse que mantém a esperança de atrair a sigla para o grupo oposicionista em 2026.

“Vou confessar aqui uma coisa para vocês, de coração, ainda tenho uma esperançazinha de, quem sabe, no próximo ano, contar com o próprio PDT nesse palanque de oposição aqui no Ceará. Vamos ver, vamos aguardar. É um desejo misturado com a esperança que eu tenho aqui no meu coração”, concluiu.