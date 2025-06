'Nós não tratamos do passado', diz Roberto Cláudio sobre encontro com Bolsonaro

Cerca de uma semana após o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), deu detalhes sobre a conversa com o ex-chefe do Executivo nacional. Segundo ele, o assunto girou em torno de críticas ao PT e da aliança entre as alas oposicionistas. "Nós não tratamos do passado", completou.

Em entrevista aos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, nesta quinta-feira (5), o ex-prefeito reforçou que as divergências entre ele e Bolsonaro não foram tratadas no encontro. Quando era prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio fez críticas ao então presidente Bolsonaro por conta da condução da pandemia da Covid-19.

"O que está dito, o que está na história, é da história, mas nós não tratamos do passado, tratamos do presente e do futuro do Ceará, da preocupação com essa hegemonia petista e da gente relevar diferenças do passado e construir uma grande oportunidade ao Ceará, porque é uma grande oportunidade" Roberto Cláudio (sem partido) Ex-prefeito de Fortaleza

De acordo com o ex-prefeito, a conversa entre ele e Bolsonaro foi articulada pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL) e pelo deputado federal André Fernandes (PL), os dois principais aliados do ex-presidente no Ceará.

"Eles propuseram esse encontro no sentido da gente construir essa frente ampla, essa aliança ampla aqui no Ceará, era importante esse encontro e esse conhecimento. Foi uma reunião sobre o Ceará, sobre os problemas do Ceará e sobre a necessidade da gente, mesmo entendendo eventuais diferenças de opinião sobre alguns assuntos que tivemos e que preservamos, neste momento, a gente construiu uma frente ampla de diferentes partidos políticos para poder apresentar ao Ceará uma alternativa, uma saída", explicou.

Roberto Cláudio ainda defendeu que o encontro entre integrantes da oposição em prol de uma frente ampla é um indicativo de “maturidade e capacidade de conversar, inclusive sobre diferenças e afinidades”.

“A história do mundo, das guerras, da política, do mundo e do Ceará é feita, muitas vezes, da união entre improváveis, aliados que foram adversários no passado, mas, pelas circunstâncias de necessidade da população, se apresentaram unidos. Isso não é novidade”, disse.

O ex-prefeito também destacou a aproximação com o ex-adversário André Fernandes. No pleito do ano passado, eles se enfrentaram no primeiro turno, mas Roberto Cláudio apoiou o então candidato do PL no segundo turno.

Confira a entrevista na íntegra:

“O André Fernandes foi um crítico de algumas ações nossas na época da pandemia, mas no segundo turno da eleição eu olhei e de um lado estava o Evandro e a certeza, para mim, de que essa hegemonia seria muito ruim para Fortaleza, como tá sendo (...) E mesmo tendo diferenças de uma ou outra opinião com o André, encontrei nele um jovem com talento político, desejo de servir, muita motivação e animação para fazer a diferença, então, mesmo com as minhas diferenças recentes com ele, eu decidi apoiá-lo. E a cada dia que passa e eu conheço mais o André e vejo o que está acontecendo com Fortaleza, eu fico mais convicto de que tomei a decisão correta”, disse.

Críticas ao PT

O ex-prefeito rebateu críticas feitas por antigos aliados governistas por conta da aliança com os grupos bolsonaristas no Ceará.

“Olha o próprio PT, quem esquece do Lula indo na casa do (Paulo) Maluf para beijar o Maluf, para pedir apoio ao (Fernando) Haddad para prefeito de São Paulo? Quem esquece do (Geraldo) Alckmin dizendo que o Lula ia voltar como um ladrão para cena do crime? Hoje é o vice-presidente do Lula”, relembrou.

Veja também PontoPoder 'Ficou gostinho de quero mais', diz Carmelo Neto sobre encontro de Roberto Cláudio com Bolsonaro PontoPoder 'Me admiro muito', ironiza Camilo sobre aproximação de Roberto Cláudio e Ciro com PL no Ceará

Roberto Cláudio relembrou ainda a “baixaria” da campanha entre o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o ministro Camilo Santana (PT), que disputaram o Governo do Ceará em 2014 e atualmente são aliados.

“(O Eunício) era o golpista que votou pelo impeachment (da ex-presidente Dilma Rousseff) e agora é pré-candidato do PT ao Senado. Quem esquece do Vitor Valim, que era seguido pelo PT em todo canto como sendo um dos líderes do golpe contra a Dilma, e agora virou petista?” acrescentou.

Ele ainda apontou que dois integrantes da base aliada do PT no Ceará votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. “Com o PT está tudo bem, né? Com o PT tudo bem esse tipo de aliança, agora, quando é a oposição construindo alianças mais amplas, que certamente incomodam, há um grito de cobrança. Eu acho que primeiro o PT tem que cobrar coerência de si mesmo para depois cobrar dos outros”, concluiu.