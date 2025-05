Bolsonaro confirma encontro com Roberto Cláudio após desfiliação do PDT

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou encontro com o ex-prefeito Roberto Cláudio nesta quinta-feira (29). A conversa ocorreu no mesmo dia em que o ex-gestor anunciou desembarque da legenda alegando “graves e complexas circunstâncias locais da política cearense”.

A informação foi confirmada a jornalistas na noite desta quinta após encontro, organizado por André Fernandes, entre Jair Bolsonaro e lideranças políticas do PL.

Bolsonaro, inclusive, voltou a afirmar que decisões locais sobre apoios ou filiações de novas lideranças ao PL devem ser decididas pelas lideranças locais.

"É o pessoal daqui que vai decidir", declarou.

Legenda: Jair Bolsonaro participou de encontro com lideranças da oposição no Ceará Foto: Divulgação

Segundo o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), o encontro ocorreu em um hotel onde o ex-presidente está hospedado em Fortaleza.

O filho do ex-presidente, inclusive, chegou a defender a aproximação do PL com o ex-prefeito de Fortaleza.

"Na política quando você amadurece tem que conversar com as pessoas. E você tem um inimigo que é muito mais forte às vezes do que você considera. Então, conversar é a arte de fazer política. (...) Se for da vontade deles que surta algum efeito positivo dessa conversa", afirmou.

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, disse que o "encontro foi excepcional". "Conversamos por cerca de 1h no hotel do presidente. Além de mim, do Roberto e, claro, do presidente, André [Fernandes] e Rogério [Marinho] também participaram".

O PontoPoder procurou Roberto Cláudio para comentar sobre o encontro, mas não houve retorno.

