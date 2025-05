‘Conversa com o André’, responde Jair Bolsonaro sobre aproximação de Ciro Gomes com o PL no Ceará

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desconversou sobre a aproximação do Ciro Gomes (PDT) com o Partido Liberal no Ceará, durante almoço com apoiadores em Fortaleza, nesta quinta-feira (29). Ao ser questionado pelo PontoPoder se autoriza a agremiação a conversar com o ex-ministro em âmbito estadual, o político foi sucinto: “Conversa com o André [Fernandes] aí”, respondeu, citando o deputado federal que também participou do encontro.

A agenda do ex-presidente na Capital tem como foco a participação no 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, nesta sexta-feira (30), mas também inclui encontros com aliados. Ainda nesta quinta, ele deve jantar com parlamentares ligados ao grupo político.

Veja também PontoPoder Em Fortaleza, Bolsonaro almoça com lideranças do PL e novos aliados do PDT no Ceará PontoPoder Ciro Gomes diz que não será candidato a governador do Ceará e defende Roberto Cláudio para 2026

A resposta de Bolsonaro ocorre após André Fernandes (PL) fazer elogios a Ciro no café organizado por vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em 19 de maio, em um contexto no qual parte do grupo defende o ex-governador como postulante ao Palácio da Abolição. "Durante todo o seu histórico, ele (Ciro) mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano", enfatizou o parlamentar.

Legenda: Bolsonaro durante almoço com aliados em Fortaleza nesta quinta-feira (29) Foto: Marcos Moreira

SEM CONSENSO

No entanto, o nome de Ciro para liderar uma chapa da oposição contra o Governo Elmano (PT) não é unanimidade no partido do ex-presidente. Em entrevista ao PontoPoder, durante o almoço desta quinta, o senador Rogério Marinho (PL-RN) avaliou que há “diferenças muito claras” entre o grupo e o ex-presidenciável.

“Todo o apoio é bem-vindo. Nós só não temos é possibilidade de fazer um apoio a uma candidatura de Ciro ao governo. (...) Ciro faz críticas muito contundentes ao presidente Bolsonaro, que é o maior líder da direita do país”, defendeu o parlamentar, que também lidera a oposição no Senado e é secretário-geral do PL Nacional.

Mesmo assim, Marinho disse que não vai vetar qualquer nome, mas vê “dificuldades naturais” na convergência com Ciro. “A não ser que haja um reposicionamento, o que eu acho muito pouco provável”, salientou.

“Nosso grande objetivo nacionalmente é fazermos senadores, fazermos deputados federais, além de elegermos o presidente da República e, se possível, apoiarmos um candidato a governador aqui que tenha afinidade com as nossas teses, com as nossas ideias, com o nosso programa. Isso tá consensualizado. O próprio André conversou conosco, Carmelo, as outras lideranças locais aqui” Rogério Marinho Senador do PL-RN

Por sua vez, o deputado federal Dr. Jaziel (PL) afirmou que, mesmo com “algumas reservas” históricas, vê Ciro hoje como alguém inclinado ao projeto da oposição e será “útil” caso se mostre “unido com as nossas ideias”.

“Eu vejo ele [Ciro] com uma inclinação que quer o seguinte: ‘Eu quero fazer qualquer coisa para o PT não ficar no governo’. E não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente defende? Então, ele é uma pedra preciosa nesse aspecto. Do xadrez, ele é exatamente o bispo. Então, não adianta a gente querer cegar os olhos”, salientou Jaziel.

O deputado federal defendeu, ainda, o político como o nome mais competitivo. “Vejo que a única oportunidade de você bater o Governo aqui no Ceará é com Ciro. As outras nós vamos competir. Agora você diz assim: "Vamos para ganhar". "Bota o Ciro”, complementou.

Veja também PontoPoder André Figueiredo diz que saída de Roberto Cláudio era 'esperada' e que diálogo com PL incomodava PontoPoder Roberto Cláudio anuncia desfiliação do PDT e alega 'complexas circunstâncias locais' como motivação

MOVIMENTAÇÕES PARA 2026

A oposição na Assembleia Legislativa (Alece) recebeu, no início de maio, o próprio Ciro Gomes (PDT) para alinhar as estratégias na corrida eleitoral do próximo ano. O encontro contou, inclusive, com a participação de dois nomes do partido do ex-presidente: Dra. Silvana (PL) e Alcides Fernandes (PL), pai do André.

Na reunião do grupo, Ciro demonstrou preferência por Roberto Cláudio para a disputa pelo Palácio da Abolição. No entanto, nos bastidores, o político não descartou uma candidatura caso seja o nome mais competitivo para enfrentar Elmano de Freitas (PT) — o que é defendido por parte do grupo.

Porém, dois movimentos mais recentes evidenciam as articulações pensando em 2026: Roberto Cláudio acaba de anunciar a desfiliação do PDT, enquanto Ciro afirmou que não será candidato nas próximas eleições. O ex-ministro defendeu, inclusive, o ex-prefeito como o “quadro mais preparado” para disputar o comando do Ceará.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil