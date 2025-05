Em Fortaleza, Bolsonaro almoça com lideranças do PL e novos aliados do PDT no Ceará

A passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Fortaleza começou, nesta quinta-feira (29), com um almoço entre membros da oposição local em um restaurante da capital cearense. Entre os presentes, políticos do PL e novos aliados do PDT, que integram o bloco no Ceará. Parlamentares dos dois partidos, além do União Brasil, estudam formar uma coligação para as eleições de 2026, com nomes próprios para as campanhas ao Governo do Estado e ao Senado.

Apesar de o PDT ser responsável pela medida que resultou na inelegibilidade de Bolsonaro – a ação julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023 foi movida pela legenda –, expoentes do núcleo cearense têm reforçado a oposição aos governos petistas. O partido foi representado na ocasião pelo vereador PP Cell e pelos deputados Lucinildo Frota e Antonio Henrique, que chegou atrasado, após Bolsonaro deixar o estabelecimento.

Já do PL, compareceram o senador Rogério Marinho (RN); o vereador do Rio de Janeiro Rafael Satiê; os deputados André Fernandes, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silva, Dr. Jaziel, e os vereadores de Fortaleza Bella Carmelo, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes, Priscila Costa e Julierme Sena. O vereador Pedro Matos (Avante) e empresários também estiveram no almoço.

Esta é a primeira agenda de viagens de Jair Bolsonaro após a última internação para uma cirurgia de emergência no abdômen. De alta há 45 dias, a recomendação médica era de que o ex-presidente se resguardasse de compromissos que exigissem muito esforço por dois ou três meses. Contudo, a retomada da agenda política acontece oficialmente nessa sexta-feira (30), no Seminário Nacional de Comunicação do PL.

O evento partidário acontecerá a partir das 7h, no Centro de Eventos, em Fortaleza, com a presença de lideranças como o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

PDT e PL

Ainda que membros do PDT e do PL tivessem, há um tempo, bom diálogo em espaços como a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), uma movimentação mais clara de união visando as eleições de 2026 foi observada apenas neste mês. Nos "cafés da oposição" de maio, momento em que deputados do bloco na Alece se reúnem para discutir os rumos políticos diante dos governos petistas, o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio compareceram e demarcaram suas posições.

Ciro, inclusive, apontou um "esforço absolutamente notável de superar" as divergências entre os integrantes da oposição e sinalizou apoio a Alcides Fernandes como candidato ao Senado. "O consenso de que percebemos que o Ceará precisa ser salvo é uma coisa que facilita", disse na ocasião.

O pedetista também foi colocado como opção ao Governo do Estado, assim como Roberto Cláudio, defendido pelo próprio Ciro. Questionado sobre como recebeu as especulações, Roberto defendeu unidade para combater a "decadência moral e política" do núcleo petista no Ceará. Para ele, nunca houve uma "oposição tão forte, tão ampla, distinta de partidos" no Estado. Nesta quinta-feira, Roberto Cláudio anunciou a desfiliação do PDT.

André Fernandes, do lado do PL, também fez elogios a Ciro, em reunião com vereadores de Fortaleza. "Durante todo o seu histórico, ele mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano. [...] Nós estamos dialogando e eu tenho certeza que dessa união de toda a oposição, nós teremos bons nomes para o Senado e também para o Governo do Ceará", afirmou André Fernandes.