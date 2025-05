Bolsonaro deve receber alta hospitalar nos 'próximos dias', diz boletim

Um novo boletim médico publicado pelo Hospital DF Star neste sábado (3) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro já se alimenta exclusivamente por via oral e receberá alta "nos próximos dias".

"Segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias"

Bolsonaro está internado na unidade desde o dia 13 de abril, quando passou por um procedimento cirúrgico para desobstrução do intestino.

ALTA DA UTI

Na sexta-feira (2), o político já havia publicado em seu X (antigo Twitter) que se recupera bem e que segue com a fisioterapia.

“Deixei a UTI e fui transferido para a unidade de internação. Estou clinicamente estável, sem dor, sem febre, ainda com soluços sendo controlados e com a pressão arterial mantida”, publicou Jair.

Segundo ele, a fisioterapia motora tem o objetivo de prevenir contra trombose e recuperação muscular.

“As visitas ainda estão restritas e, por enquanto, não há previsão de alta. Sigo confiante, com fé em Deus e no trabalho da equipe médica, a quem agradeço imensamente”, afirmou ainda o paciente.

