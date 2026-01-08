PF apura compra de votos na região do Cariri e acaba prendendo suspeito por abuso sexual infantil

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quinta-feira (8), uma operação para apurar possível compra de votos e corrupção eleitoral em um município da região do Cariri do Ceará. A ação acabou resultando na prisão em flagrante de um dos suspeitos por armazenar imagens de abuso sexual infantil.

O foco da ação é o uso indevido de recursos de campanha nas eleições municipais de 2024 em uma cidade no Cariri cearense. Por protocolo, a PF não divulga, porém, outros detalhes acerca dos suspeitos ou dos locais que foram alvos.

"Segundo dados da investigação, teriam ocorrido transferências bancárias e pagamentos via Pix para pessoas, incluindo menores de idade, com o objetivo de garantir presença em eventos políticos", apontou Marcello Dória, delegado da PF.

Ainda de acordo com a Polícia, os valores teriam sido oferecidos a jovens para participação em atividades de campanha. Há indícios de repasses reiterados e mensagens que sugerem orientação para oferecer “incentivos” aos participantes.

Nomeada de “Propositum Sine Filtrum”, a operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca residencial, pessoal e veicular na região do Cariri, todos expedidos pela 70ª Zona Eleitoral de Brejo Santo.

O material apreendido será periciado e analisado, o que inclui documentos e registros de prestação de contas, conforme a PF. Os envolvidos poderão responder por crimes previstos no Código Eleitoral.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Legenda: Foto divulgada pela Polícia Federal da Operação 'Propositum Sine Filtrum'. Foto: Divulgação/PF.

Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal apreendeu dispositivos eletrônicos com imagens de abuso sexual infantil. O investigado foi preso em flagrante pelo crime de posse e armazenamento do material ilícito.

Os dispositivos serão submetidos à perícia para aprofundamento das investigações, segundo a PF. Como parte do protocolo, a corporação não divulga detalhes da ação, nem outras informações que possam identificar as vítimas ou suspeitos.