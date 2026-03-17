Fraudes no INSS: Polícia Federal pediu a prisão da deputada Gorete Pereira, mas STF negou

Em um novo capítulo da "Operação Sem Desconto", que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS , a Polícia Federal pediu ao STF a prisão da deputada federal cearense Gorete Pereira. O ministro relator do caso, André Mendonça, entretanto, negou o pedido de prisão preventiva e determinou o uso de tornozeleira eletrônica pela parlamentar.

A solicitação contava, inclusive, com o aval do Ministério Público Federal (MPF), que apontavam a deputada como peça-chave em um “esquema de fraudes previdenciárias e lavagem de dinheiro”.

Segundo as investigações, Gorete Pereira teria atuado como articuladora política e operacional de uma organização criminosa que promovia filiações fraudulentas em massa para realizar descontos indevidos nos benefícios de aposentados.

A PF sustenta que a deputada teria utilizado sua influência para pressionar servidores do INSS e da Dataprev, agilizando o credenciamento de associações de fachada controladas pelo grupo.

Há relatos nas investigações de suposto recebimento de propinas e ganhos nos faturamentos de uma das entidades investigadas.

A Decisão de André Mendonça

Apesar de reconhecer a existência de "fortes indícios" de crimes, o ministro André Mendonça optou por uma postura cautelosa devido ao fato de ela estar no exercício do mandato.

Para o magistrado, a prisão de um parlamentar em exercício é uma medida extrema que deve ser evitada se houver alternativas eficazes.

A coluna buscou a assessoria de comunicação da parlamentar, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.