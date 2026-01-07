Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para exames após queda

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quarta-feira (7), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja levado para o hospital DF Star, em Brasília, para realizar exames médicos.

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro será submetido a uma tomografia e uma ressonância magnética do crânio, e a um eletroencefalograma, procedimento que avalia a atividade do cérebro.

Moraes determinou que o transporte e a segurança de Bolsonaro devem ser feitos pela Polícia Federal, "de maneira discreta", com desembarque feito na garagem do hospital.

Queda na cela

O pedido foi feito pela defesa do ex-presidente na terça-feira (6), após Bolsonaro cair e bater a cabeça na cela em que está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

A transferência imediata do político para o hospital foi negada por Moraes ainda na terça. Em despacho, o ministro solicitou laudo médico e relatório da PF apontando a necessidade. O documento elaborado pela PF indicou que Bolsonaro tinha uma "lesão superficial cortante" no rosto e no pé esquerdo.