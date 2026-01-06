Diário do Nordeste
Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para hospital após queda

O político caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel da cela em que está detido na Superintendência da PF.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
Legenda: Jair Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um hospital. O pedido foi feito nesta terça-feira (6), após o político cair e bater a cabeça na cela em que está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

A defesa do ex-presidente solicitou a transferência para uma unidade de saúde para a realização de exames clínicos e de imagem.

Em despacho, Moraes escreveu que, ao atender o preso, a PF constatou apenas ferimentos leves e não identificou a necessidade de encaminhamento hospitalar. "Dessa maneira, não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital", entendeu o ministro.

No entanto, ele reconheceu que Bolsonaro tem direito a exames, mas exigiu laudo que comprove a necessidade e agendamento prévio com indicação específica.

Queda de Bolsonaro

A informação sobre a queda do ex-presidente Jair Bolsonaro foi divulgada, inicialmente, pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Nas redes sociais, ela disse que o marido bateu a cabeça em um móvel após cair durante outra crise de soluços enquanto dormia.

Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
