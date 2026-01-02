Irmão de Jair Bolsonaro diz que família acertou quadra na Mega da Virada

O pré-candidato a deputado federal por São Paulo Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais, na noite de quinta-feira (2), que o bolão da família acertou quatro dos seis números da Mega da Virada.

De acordo com ele, as apostas são realizadas anualmente com o irmão Jair e outros dois familiares, e o grupo também obteve a quadra no sorteio de 2024.

Entre as dezenas acertadas está o número 13, frequentemente associado a ironias da direita brasileira por ser o número do Partido dos Trabalhadores (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os jogos do bolão incluíam o número 22, ligado ao Partido Liberal, que não foi sorteado.

"Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar", disse Renato. "Começamos o ano de 2026 com sorte!".

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09. No bolão da família Bolsonaro, a quadra foi registrada com as dezenas 13, 21, 32 e 59. Os jogos que continham o número 22 não acertaram nenhuma dezena.

O prêmio total da edição especial do concurso foi de R$ 1.091.357.286,52, dividido entre seis ganhadores, que receberão R$ 181.892.881,09 cada. Três apostas vencedoras foram feitas em lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As outras três foram registradas por meio do canal eletrônico.

Os 3.921 apostadores que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 11.931,42 cada. Já os 308.315 participantes que acertaram quatro números, como ocorreu com a família Bolsonaro, receberão R$ 216,76 cada. Segundo a Caixa, a 17ª edição da Mega da Virada arrecadou mais de R$ 3 bilhões, valor 22,6% superior ao registrado em 2024.

Na quinta-feira, Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por cirurgias para correção de uma hérnia inguinal bilateral, realizadas na semana passada, e para tratar crises de soluço.

Após a alta, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.