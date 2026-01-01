Bolsonaro volta para prisão na sede da PF após alta hospitalar

Após ter o terceiro pedido por prisão domiciliar negado pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta do hospital nesta quinta-feira (1º) e voltou à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Bolsonaro saiu do hospital DF Star no começo da noite e foi escoltado por agentes da PF do local até a sede da PF. Ele estava hospitalizado desde 30 de dezembro para passar por mais procedimentos cirúrgicos.

A nova cirurgia motivou o pedido de prisão domiciliar, que foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acordo com o acompanhamento médico, o ex-presidente teve quadro estável durante o período. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhou o marido e deixou o hospital pouco antes da saída do político.

Apesar da decisão de Alexandre de Moraes ter apontado que Bolsonaro tem acesso à médicos 24 horas por dia na sede da PF e que “não houve agravamento da situação de saúde” de Bolsonaro, advogados do presidente temem que a volta à prisão possa piorar o quadro do ex-presidente.