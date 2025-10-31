Diário do Nordeste
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola verde.

PontoPoder

Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso ao STF

Argumentos do ministro são mencionados seis vezes pelos advogados.

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.

PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil 27 de Outubro de 2025
Foto mostra Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, frente a frente, durante um interrogatório no STF.

PontoPoder

Ação contra Bolsonaro e sete réus entra na fase de recursos no STF; entenda próximos passos

A condenação só será executada após o fim definitivo das possibilidades de apelação.

Redação 25 de Outubro de 2025
Na representação, o PT acusa Eduardo Bolsonaro de violar o decoro parlamentar ao incitar a desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)

PontoPoder

PT recorre a Plenário contra arquivamento de processo ético de Eduardo Bolsonaro

Na representação, partido acusa o filho do ex-presidente de violar o decoro parlamentar

Redação 23 de Outubro de 2025
Valdemar Costa Neto observa algo.

PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

Em prisão domiciliar, ex-presidente está impedido de receber investigados

Redação 22 de Outubro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília

PontoPoder

STF publica acórdão de condenação de Bolsonaro e abre prazo para recurso

Documento reúne detalhes das sentenças dos réus do "núcleo 1" da trama golpista

Carol Melo 22 de Outubro de 2025
Para Alexandre de Moraes, provas confirmam que grupo desempenhou ações essenciais para articular tentativa de golpe

PontoPoder

Moraes e Zanin votam por condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Grupo era responsável disseminar ataques ao processo eleitoral

Agência Brasil e Redação 21 de Outubro de 2025
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.

PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação 17 de Outubro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado da filha caçula, Laura Bolsonaro.

PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

Redação 16 de Outubro de 2025
Eduardo Bolsonaro durante sessão na Câmara dos Deputados. Ele é um homem calvo, branco e que, na foto, usa terno preto, camisa social branca e gravata azul.

PontoPoder

Sem advogado, Eduardo Bolsonaro poderá ser representado no STF por defensor público

A determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, após o filho de Jair Bolsonaro não apresentar defesa em caso de coação

Redação 16 de Outubro de 2025
