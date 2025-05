André Figueiredo diz que saída de Roberto Cláudio era 'esperada' e que diálogo com PL incomodava

Presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo (PDT) afirma que a decisão do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de deixar o PDT era esperada pelo partido. "Mesmo que não quisesse, a gente esperava", disse o parlamentar em entrevista ao PontoPoder. Roberto Cláudio anunciou a desfiliação ao PDT no início da tarde desta quinta-feira (29) por meio das redes sociais.

Figueiredo, que está em uma missão no exterior, disse que recebeu uma ligação do ex-prefeito para comunicar a decisão nesta quarta-feira (28). A ligação aconteceu logo depois de reunião entre Roberto Cláudio e Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, em Brasília.

"Ele tinha essa convicção que tem que sair candidato ao Governo em 2026 e nós ainda não decidimos como vamos nos portar", explicou André Figueiredo. Ele disse que a decisão acaba dando maior "liberdade" a ambos os lados para as articulações eleitorais.

O deputado federal ressaltou ainda que existem discordâncias quanto a esses posicionamentos como a construção de "frente ampla de oposição" ao Governo Elmano de Freitas (PT). "Nós discordamos, nem sempre concordamos com tudo", pontuou.

Antes da saída do PDT, no entanto, Roberto Cláudio tinha "liberdade para dialogar com quem quisesse", reforçou Figueiredo. "No partido, estávamos incomodados com o diálogo com o PL, mesmo respeitando o posicionamento dele", completou.

Desembarque do PDT

Indagado se a saída de Roberto Cláudio poderia sinalizar novos desembarques do PDT, André Figueiredo reforçou que não recebeu comunicado de nenhum outro correligionário, mas que considera que "talvez seja natural que, se não todos, alguns saíam".

"Os deputados que o sigam, tem que obedecer ao período legal", disse em referência à janela partidária, que deve ocorrer apenas no início de 2026. "Mas não falaram nada".

O PDT sofreu grande baixa no início deste ano, quando parte da bancada na Assembleia Legislativa do Ceará deixou o partido para se filiar ao PSB. O movimento já era esperado e foi autorizado pela Justiça Eleitoral, na esteira do racha sofrido pelo PDT após as eleições de 2022.

Agora, os quatro deputados estaduais do PDT estão alinhados a oposição a Elmano de Freitas e tem articulado inclusive reuniões semanais para o diálogo entre partidos e lideranças oposicionistas, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o deputado federal André Fernandes (PL), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o próprio Roberto Cláudio.

O alinhamento foi demonstrado com a presença de dois deputados estaduais do PDT, Lucinildo Frota e Antonio Henrique, no almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira, na chegada dele a Fortaleza.

Ainda sobre eventuais desembarques, Ciro Gomes também foi convidado a deixar o PDT. O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) convidou o ex-ministro para a sigla tucana. Sobre isso, Figueiredo ressaltou: "não tenho nenhuma informação". "Faz algum tempo que não converso com ele", explicou.