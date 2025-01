De saída do PDT no Ceará, deputados estaduais irão se filiar ao PSB no dia 7 de fevereiro

A crise interna enfrentada pelo PDT desde as eleições de 2022 — quando a aliança com o PT foi rompida — deve ter mais um capítulo no próximo dia 7 de fevereiro. Um ano depois do senador Cid Gomes se filiar ao PSB, deputados estaduais seguem o caminho dele e deixam o PDT com destino ao partido comandado por Eudoro Santana (PSB) no Ceará. O evento deve ser realizado, a partir das 9 horas, no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa.

Dez deputados estaduais e quatro suplentes tiveram a desfiliação do PDT autorizada pela Justiça Eleitoral. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, em novembro, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que permitia a saída dos parlamentares dissidentes do PDT.

Veja também PontoPoder Em decisão colegiada, TSE mantém decisão que autoriza desfiliação de deputados estaduais do PDT PontoPoder De saída do PDT, deputados apontam PSB como 'caminho natural', mas ainda avaliam outros partidos

Neste mesmo período, em 2024, Cid Gomes e mais de 40 prefeitos cearenses se filiaram ao PSB após racha interno no PDT — no qual o ex-governador do Ceará e o deputado federal André Figueiredo (PDT) disputaram o comando da sigla no Ceará.

Após a decisão da Justiça Eleitoral, devem deixar o PDT, os seguintes deputados estaduais:

Antônio Granja (suplente em exercício);

Bruno Pedrosa;

Guilherme Bismarck (suplente em exercício);

Guilherme Landim;

Helaine Coelho (suplente);

Jeová Mota;

Lia Gomes;

Marcos Sobreira;

Oriel Nunes (licenciado);

Osmar Baquit;

Romeu Aldigueri;

Salmito Filho;

Sérgio Aguiar;

Tin Gomes (suplente).

Indagada, a assessoria de imprensa de Cid Gomes informou que a lista de novos filiados só estará disponível "no dia".

Dos listados, apenas o deputado estadual licenciado e secretário estadual de Pesca e Aquicultura do Governo do Ceará, Oriel Nunes Filho, informou ao Diário do Nordeste, no final de novembro, que o destino deve ser o PT. Os demais consideraram que o PSB seria o "caminho natural" após a saída do PDT.