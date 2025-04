Bolsonaro apresenta "melhora progressiva" em exames, mas segue sem previsão de alta; veja detalhes

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou "melhora progressiva" nos exames de fígado, segundo detalhes do boletim médico atualizado divulgado neste domingo (27). Além disso, a equipe aponta que ele passou a indicar sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos.

Atualmente, o ex-presidente segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi submetido a uma cirurgia no último dia 13 de abril, procedimento que teve como intuito a correção de complicações no intestino.

O boletim ainda aponta que a gastroparesia, que é o retardo do esvaziamento do estômago, continua, mas Bolsonaro "apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica".

Problemas no instestino

A cirurgia foi realizada como parte de um tratamento para "suboclusão intestinal", uma obstrução parcial causada por aderências causada após outras cirurgias. Estas, inclusive, foram feitas em decorrência da facada que o político levou em 2018.

A recomendação é que Bolsonaro não receba visitas, além de que não há previsão de alta. Entretanto, ele já recebeu pessoas como pastor Silas Malafaia e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.