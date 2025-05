Cid Gomes defende pré-candidatura de Ciro a presidente: 'Profundo respeito e admiração'

O senador Cid Gomes (PSB) fez uma publicação nas redes sociais em que sai em defesa de uma possível pré-candidatura do seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), à Presidência da República. O parlamentar disse ainda ter "profundo respeito e admiração" pelo familiar, com quem está rompido politicamente desde as eleições de 2022.

Na mensagem, publicada nesta quarta-feira (14), Cid repercute uma frase que circulou em redes sociais, atribuindo a ele uma afirmação de que Ciro estaria aposentado da política.

"A verdade é que o senador Cid Gomes tem por seu irmão Ciro Gomes profundo respeito e admiração e entende que ele, mais do que nunca, reúne todas as condições de disputar a Presidência da República", diz a nota publicada.

A declaração ocorre ainda em meio a movimentos de aproximação entre Ciro e integrantes da oposição. No início deste mês, ele chegou a visitar a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para um encontro com parlamentares oposicionistas, entre eles Pastor Alcides (PL), pai do deputado federal André Fernandes.

Ciro 2026

Na conversa, Ciro sinalizou apoio à candidatura do deputado do PL ao Senado Federal no próximo ano. Conforme o PontoPoder apurou, ainda que o ex-ministro resista a disputar novas eleições, o nome dele é cotado como candidato no próximo ano para o Executivo cearense, fazendo oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), de quem Cid é aliado. A possibilidade inclusive foi ventilada por deputados presentes no encontro com o ex-ministro.

Nesta quarta-feira (14), o presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo, se disse "surpreso" com a possibilidade de Ciro ser candidato ao Governo do Ceará. "Essa candidatura do Ciro também é uma surpresa para todos nós. Nós não chegamos a conversar sobre isso", reforçou Figueiredo ao PontoPoder, durante visita à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"Eu tenho dito e reiterado que eleição de 2026 nós vamos conversar só em 2026, em termos majoritários. Agora a gente está preocupado em buscarmos formar uma nominata forte de federal e de estadual", pontuou Figueiredo.

No início deste mês, em encontro com a oposição na Assembleia Legislativa, Ciro demonstrou preferência por Roberto Cláudio para a disputa pelo Palácio da Abolição, mas não descartou uma candidatura caso seja o nome mais competitivo para enfrentar o atual governador.

Legenda: Ciro Gomes em encontro com os deputados Cláudio Pinho (PDT), Dra. Silvana (PL), Alcides Fernandes (PL), Antônio Henrique (PDT), Felipe Mota (União), Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota (PDT) Foto: Thiago Gadelha

Figueiredo ainda negou a fala de Ciro Gomes sobre a montagem da chapa majoritária para 2026 em parceria com o PL. "Nós não temos como apoiar uma candidatura de alguém que representa o que nós combatemos. Mas respeitamos a posição do Ciro, é a posição dele, mas o PDT institucionalmente não estará lado a lado com uma candidatura do PL aqui no Ceará", disse o deputado.

Rompimento familiar e político

Cid e Ciro construíram a carreira política juntos até 2022, quando eles romperam relações por conta de divergências sobre os rumos da chapa governista no pleito daquele ano. Desde então, Ciro acusa o irmão de traí-lo.

No último dia 6 de maio, ele disse que a "dor lancinante" da traição já passou, mas acusou o irmão de ser "cúmplice de tragédia no Ceará".