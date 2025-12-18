Suplente de Eduardo Bolsonaro é notificado para assumir mandato

O Missionário José Olímpio, suplente do ex-deputado deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), informou que foi notificado para assumir definitivamente o cargo do parlamentar cassado, nesta quinta-feira (18), de acordo com informações do jornal O Globo.

“Minha atuação será pautada pela defesa dos interesses da população brasileira, com foco em pautas sociais, liberdade religiosa, fortalecimento da família, geração de emprego e desenvolvimento social”, informou Olímpio.

O religioso e politico já foi deputado federal por São Paulo outras duas vezes, entre 2011 e 2019, sendo filiado ao Partido Liberal.

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem cassados

Os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem (PL) tiveram os mandatos cassados pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (18).

A decisão foi assinada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos) e outros quatro membros da Mesa.

Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos há meses, foi cassado por excesso de faltas, e Ramagem foi por conta de condenação pela tentativa golpe, na ação penal do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ramagem também foi para os EUA após ser condenado pelo STF. A Polícia Federal afirma que ele deixou o Brasil clandestinamente. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe.