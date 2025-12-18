Leo Couto faz balanço de 2025 da CMFor, com foco em inovações e prestação de serviços à população

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Leo Couto (PSB), apresentou nesta quinta-feira (18), na última sessão ordinária do ano legislativo, o balanço anual da Legislativo.

O período foi marcado por ações de otimização de processos, iniciativas de descentralização do atendimento prestado pela instância e matérias que tiveram impacto em diversas áreas da máquina pública municipal.

Conforme divulgou a Presidência da Câmara, mais de 12 mil proposições foram apresentadas — entre projetos de lei, decretos legislativos, resoluções, emendas à Lei Orgânica, indicações, requerimentos, mensagens do Executivo municipal e vetos.

Foram destacadas pelo presidente, entre outras aprovações, a da Lei Orçamentária de 2026, o desconto de 50% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de motociclistas por aplicativo e a regulamentação do serviço, o Plano Diretor, alterações no Código Tributário, a autorização de cargos novos na Secretaria de Saúde e o Plano Plurianual 2026–2029.

Ao todo, 235 sessões solenes foram realizadas e outras 39 audiências públicas discutiram temas de interesse do Legislativo. Além disso, foram enfatizadas ações de integração com a comunidade e alunos, a retomada de sessões plenárias fora da sede e os mais de 7 mil atendimentos realizados pela Central da Cidadania.

As sessões itinerantes, por meio da iniciativa batizada pela gestão como “Nossa Casa é de Todos”, que leva serviços aos territórios de Fortaleza, foram pontuadas por Leo Couto.

“É a nova roupagem da Câmara nos bairros, onde a gente conseguiu como principal intuito levar os vereadores para mais perto da população. O fundamental é que as lideranças, que os empreendedores sociais, que a parte cultural fazem juntos o 'Nossa Casa é de Todos'”, evidenciou o político.

A apresentação ainda contou com uma síntese dos reconhecimentos de desempenho recebidos pela CMFor, iniciativas de sustentabilidade promovidas pelo Legislativo, a política de valorização dos servidores tocada ao longo do ano, as ações de inclusão e a inserção da tecnologia no dia a dia da Casa — através do “CMFor 360”.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente Leo Couto frisou como sua principal entrega a criação do Espaço Evoluir, que presta atendimentos multidisciplinar para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome de Down.

“A gente conseguir, hoje, ser a Câmara mais inclusiva do Brasil, ter contratado a primeira pessoa com síndrome de Down e colocar o Espaço Evoluir como uma ferramenta com pouco mais de três meses teve mais de 1400 atendimentos. Acho que isso é, indiscutivelmente, o ponto mais alto que tivemos esse ano”, desenvolveu.