Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' com filhas de Silvio Santos

Cantor disse que as filhas de Silvio Santos estavam "se prostituindo" para o Governo Federal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu, nesta quinta-feira (18), ao ataque feito contra ele pelo cantor Zezé di Camargo e chamou a atitude de "cretinice".

O cantor pediu ao SBT que não veiculasse o especial de Natal que ele gravou na emissora, pois Lula compareceu ao evento de lançamento do SBT News

Durante o comentário, Zezé disse que as filhas de Silvio Santos estavam "se prostituindo" para o Governo Federal.

Lula comentou o caso durante conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, na tarde desta quinta. O presidente pediu que a mensagem fosse transmitida às filhas do comunicador falecido. 

"Quero que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas fez a mulheres. E quero terminar dizendo para vocês, mulheres, que a minha luta contra o feminicídio é de verdade", afirmou Lula.

Zezé di Camargo pediu desculpas 

Em comunicado nesta terça-feira (16), Zezé pediu desculpas à família de Silvio Santos pelas declarações. Ele disse que usou a expressão "prostituindo" no "sentido figurado". 

"Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", encerrou nota. 

A fala de Zezé gerou desconforto na família, e o SBT publicou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti.

O texto fala que o lançamento do SBT News é um "projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário". "Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundadores", diz comunicado. 

