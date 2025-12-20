Diário do Nordeste
Elmano reúne secretários e projeta metas para 2026

Em reunião de secretariado, chefe do Executivo estadual avalia cenário econômico e prevê entregas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança hídrica.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 12:50)
PontoPoder
Governador Elmano de Freitas, de pé, discursa para seus secretários. Ao lado dele, a vice-governadora Jade Romero.
Legenda: Governador Elmano de Freitas durante a abertura da reunião.
Foto: Ismael Soares.

O governador Elmano de Freitas (PT) reuniu, na manhã deste sábado (20), o secretariado estadual para fazer um balanço de 2025 e alinhar prioridades e metas para 2026. Com as próximas eleições no horizonte e o desejo de disputar a reeleição, o petista intensifica os trabalhos para concluir todas as propostas feitas em 2022.

Entre os principais eixos destacados pelo chefe do Executivo estão o aumento dos investimentos públicos, interiorização dos serviços de saúde e ampliação da educação em tempo integral. Ele também citou as ações nas áreas de segurança hídrica, mobilidade urbana e infraestrutura.

O político avaliou que o ano de 2025 apresenta um “saldo muito positivo” para o Ceará, especialmente do ponto de vista econômico. Segundo ele, o Estado registra crescimento acima da média nacional e alcançou um volume histórico de investimentos públicos.

“Estamos alcançando um número acima de 160.000 empregos de saldo positivo no estado do Ceará, com um crescimento econômico acima da média nacional, chegando quase que o dobro da média nacional, com investimento público da ordem de R$ 4,7 bilhões, o maior investimento público da história do estado, e com contas equilibradas”
Elmano de Freitas (PT)
Governador do Ceará

Segurança pública

Na área da segurança pública, Elmano cobrou a aprovação de uma lei Antifacções no Congresso Nacional e demonstrou frustração com a demora na votação da proposta.

“Eu espero que a gente possa superar, ter uma lei mais rigorosa para que a gente possa efetivamente fazer o trabalho de fortalecimento das forças de segurança e aqueles que precisam ser presos, sejam presos e sejam mantidos presos”, declarou.

Eleições e continuidade da gestão

Questionado sobre o impacto do calendário eleitoral de 2026 nas entregas do governo, Elmano afirmou que a prioridade é garantir a continuidade dos projetos e o cumprimento dos compromissos assumidos com a população.

Elmano de Freitas, de frente aos microfones da imprensa, concede entrevista.
Legenda: Elmano comentou sobre as metas para 2026.
Foto: Ismael Soares.

“Nós vamos ao trabalho normal, acelerado e intenso para entregar o que nós estamos compromissados e já realizamos”, disse. Segundo ele, as entregas seguirão dentro do que a legislação eleitoral permite.

“Enquanto eu puder estar visitando e entregando as obras, farei. Quando não puder, não farei, mas a obra vai estar sendo entregue”, afirmou.

Saúde e interiorização

Na área da saúde, Elmano ressaltou o avanço do processo de interiorização, com a ampliação da rede hospitalar no Interior. Ele citou o funcionamento de novas unidades e obras em andamento.

“Nós temos hoje o Hospital de Acaraú fazendo cirurgias que antes não fazia, um reforço importante naquela região. Nós estamos já funcionando o Hospital de Itapipoca (…) Nós temos o Hospital Universitário funcionando, o maior hospital público construído na história do Estado”, declarou.

Além disso, o governador afirmou que há previsão de entrega do Hospital de Crateús em 2026 e obras em andamento em Baturité e Iguatu. Segundo ele, a expectativa para o próximo ano é “avançar ainda mais na interiorização do tratamento do câncer no interior do Ceará”.

Educação e economia

Elmano também destacou resultados na educação, especialmente no acesso de jovens estudantes ao ensino superior. Segundo o governador, quase 50 mil jovens da rede pública ingressaram na universidade nos últimos anos.

Para 2026, o governador mencionou o início de obras e a entrega de novos campi da Uece, incluindo Crateús, Campos Sales, Canindé e Quixeramobim.

Na área econômica, Elmano citou avanços na logística com a Transnordestina. Ele destacou que, na última sexta-feira (19), ocorreu a primeira viagem comercial com carga chegando a Iguatu. A estimativa é de que o empreendimento gere até 8 mil empregos diretos.

“Isso é um primeiro sinal de que nós estamos com todas as frentes de serviço da Transnordestina em obra (…) uma mudança de paradigma de logística no estado do Ceará”, disse.

Ainda no balanço de 2025, o governador mencionou a consolidação do Ceará como maior polo calçadista do País e o início da produção de veículos elétricos no polo automotivo estadual. 

"Temos ainda a perspectiva de iniciar, no próximo ano, o investimento do maior datacenter do País, com R$ 200 bilhões no Ceará", completou.

Segurança hídrica

Outro ponto enfatizado por Elmano foi a segurança hídrica. Segundo ele, o Governo do Estado deve concluir, em 2026, a duplicação da capacidade de transmissão de água do Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza, por meio da duplicação do Eixão das Águas.

Elmano de Freitas durante entrevista. Ao fundo, o brasão do estado do Ceará.
Legenda: Elmano de Freitas deve disputar a reeleição no próximo ano.
Foto: Ismael Soares.

"Sabendo que o presidente Lula autorizou mais duas bombas lá na estação de Salgueiro, no Pernambuco, que dobra a capacidade de transmissão de água do Rio São Francisco para o Ceará, portanto, na segurança hídrica temos obras muito significativas e estruturantes para o estado", disse.

O governador  comentou sobre obras de mobilidade urbana, com destaque para o VLT de Fortaleza. Segundo ele, um novo trecho deve ser inaugurado já em janeiro. Essa parte do modal deve ligar regiões como Parangaba, Mucuripe e Aeroporto.

