Obras nos municípios são ponto de preocupação para parlamentares aliados visando 2026, afirma Elmano

Às vésperas do início do ano eleitoral, o governador Elmano de Freitas (PT) tem feito mais uma rodada de conversas com os deputados estaduais, titulares e suplentes, e afirmou que "a primeira preocupação" deles tem sido as obras e demandas dos municípios e comunidades.

O governador pontuou que essa é uma preocupação "legítima" dos parlamentares e reforça que "tudo que nós nos comprometemos, nós estamos trabalhando muito para garantir (as entregas)". Elmano de Freitas reconhece inclusive o impacto eleitoral do atendimento das demandas para os parlamentares — muitos deles, pré-candidatos à reeleição.

"O deputado sabe também que, na medida em que aquela demanda que ele pôde ouvir, que ele se comprometeu e ele trabalhou de fato e a coisa aconteceu, é claro que o reconhecimento da população na hora de votar é diferente". pontua o governador. As declarações foram feitas em entrevista à live PontoPoder nessa segunda-feira (15).

Elmano lembrou os mandatos que teve como deputado estadual e disse compreender a "apreensão" para que as demandas dos municípios, levadas ao Palácio da Abolição por deputados e deputadas, sejam "efetivamente resolvidas e encaminhadas".

O governador ressaltou ainda a importância desse trabalho dos parlamentares, exatamente por estarem mais perto, "acompanhando as obras do Município", e poderem mediar as demandas e pendências. "Isso é muito importante. A conversa que eu tive com os deputados ainda não concluí com todos, tem sido muito positiva. Vejo uma avaliação muito positiva", disse.

'Não vou interferir'

O governador falou ainda sobre os desafios vindos da ampla aliança que sustenta a gestão estadual – e que deve estar junta ao redor da pré-candidatura dele à reeleição. "Nós temos muitas pessoas que vão ser candidatos, nunca elege todos. Então tem uma apreensão normal", pontua.

Ele disse que sabe que a 'matemática' dos pré-candidatos já iniciou, inclusive para a definição sobre qual partido irão concorrer nas eleições de 2026. A janela partidária, quando parlamentares com mandatos podem trocar de partido, começa em março e pode resultar em uma disputa entre os partidos aliados por nomes com maior potencial de votos.

"Eu como governador não vou interferir em que partido fulano deve ser filiado ou não. Não me cabe fazer isso. Porque na hora que eu digo que fulano será candidato por tal partido, vai estar um partido muito feliz e eu vou ter uns 9 ou 10 com raiva de mim. E não acho que é papel do governador", disse.

Elmano afirma que tem o governador tem o "papel de governar e garantir a unidade da aliança". "E não está interferindo nessas disputas, porque ele acaba se envolvendo em situações que mais gera problema do que solução", acrescenta.

"Então, eu quero poder que a gente garanta a nossa unidade e a gente tem efetivamente agora o compromisso de concluir tudo que nós estamos trabalhando. Eu digo que 2026 é a hora da conclusão das entregas", diz.