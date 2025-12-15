Permanência de Jade Romero na chapa para o Governo do Ceará não está definida, diz Elmano
O governador pontuou que diálogo passa por decisão do MDB.
A tentativa de reeleição da vice-governadora Jade Romero (MDB) é considerada uma indefinição. À Live PontoPoder desta segunda-feira (15), o governador Elmano de Freitas (PT) disse que a dúvida se deve a uma decisão do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em preferir a posição de senador na composição da majoritária de 2026.
“O MDB já comunicou publicamente que a prioridade é a candidatura ao Senado do deputado [federal] Eunício Oliveira. E, evidentemente, o MDB não vai poder, na chapa majoritária, ter a vice e o Senado. Então é algo para dialogar”, discorreu o político.
Ao que disse, a própria Jade Romero tem uma “decisão a tomar”, uma eventual desfiliação da legenda. “É uma decisão que ela está discutindo”, completou, revelando que a vice-governadora está em tratativas com a Presidência Estadual do MDB.
Elmano evidenciou que “no momento adequado, na reunião dos partidos”, quando serão negociadas as composições, é que vão saber se os emedebistas manterão a posição de preferência pelo Senado Federal.
Em setembro, também na Live PontoPoder, Eunício comentou sobre a intenção de disputar uma vaga ao Senado em 2026 com apoio da base governista. Na ocasião, ele afastou a possibilidade de migrar para a oposição, mesmo que seu nome não seja escolhido para representar o grupo.
Eunício disse que a cúpula nacional do MDB decidiu que a disputa majoritária seria prioridade no estado. “Onde houver chance, o MDB disputará o governo, onde não houver, buscará aliança para ocupar uma das vagas ao Senado”, explicou.
“O meu partido, a nível nacional, em uma reunião fechada, decidiu que o MDB no Ceará tem a preferência do partido — e espera conquistar a preferência do eleitorado cearense — para uma vaga no Senado. O nome escolhido pelo partido para disputar essa vaga foi o de Eunício Oliveira. Talvez pela experiência, talvez pelo trabalho, talvez por não ter nenhuma mancha, graças a Deus, na vida pública”, disse.