Lula anuncia construção do primeiro hospital inteligente do SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (7), a criação da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS, iniciativa que visa modernizar o SUS com tecnologias digitais avançadas.

Nomeado como o primeiro hospital inteligente do Brasil, o objetivo da Rede, segundo o governo federal, é tornar o atendimento mais ágil, reduzindo em até cinco vezes o tempo de espera por serviços em situações de urgência e emergência.

A solenidade no Palácio do Planalto contou com as presenças do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (BND), mais conhecido como o Banco dos Brics.

Durante o evento, o presidente Lula assinou o contrato de empréstimo do banco do Brics, para investimento de R$ 1,7 bilhão para as obras e implementação das ações.

Eixos de atuação

A iniciativa tem três grandes eixos de atuação. O principal deles é a construção do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, que funcionará no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Segundo o Ministério da Saúde, o hospital será referência nacional e modelo de assistência em saúde totalmente digital, atendendo os pacientes da rede pública com medicina de alta precisão, com uso de inteligência artificial e outras tecnologias emergentes.

Outro eixo prevê a implementação de 14 unidades de terapia intensiva (UTIs) inteligentes em hospitais de 13 estados das cinco regiões do país, que funcionarão de forma integrada entre as unidades e com foco em cardiologia e neurologia.

Também foi anunciado a modernização de hospitais do SUS, como os hospitais federais do Rio de Janeiro, o hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o novo hospital Oncológico da Baixada Fluminense, e o novo hospital do Grupo Hospital Conceição, no Rio Grande do Sul.