Laudo da PF diz que Bolsonaro tem condições de permanecer na Papudinha

Um laudo médico de Jair Bolsonaro apontou que o quadro de saúde do ex-presidente "demanda cuidados", mas que ele tem condições de permanecer na Papudinha, presídio onde ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.

O documento sobre o estado de saúde de Bolsonaro foi elaborado por médicos da Polícia Federal. O cumprimento da perícia médica foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O laudo é um dos argumentos que embasa a decisão do magistrado sobre um pedido da defesa do ex-presidente, que solicita a concessão de regime domiciliar para Bolsonaro por razões humanitárias. As informações são do portal g1.

Relatório médico

A perícia médica de Bolsonaro foi realizada em 20 de janeiro. O laudo informou que, entre as necessidades clínicas do ex-presidente estão o controle rigoroso de pressão arterial, hidratação adequada, dieta fracionada, acesso a exames laboratoriais e de imagem periódicos, e uso contínuo de aparelho para o tratamento da apneia do sono e ronco (CPAP).

Segundo o relatório, essas demandas são compatíveis com o ambiente na Papudinha, onde Bolsonaro permanece. As comorbidades apresentadas pelo ex-presidente "não ensejam, no momento, necessidade de transferência" para um hospital.

O laudo esclarece que foram disponibilizados para Bolsonaro um médico e uma unidade de saúde avançada do SAMU com enfermeiro, "ambos com escala de rodízio de 24 horas", em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, na Papudinha.

Moraes deve enviar o relatório da PF para manifestações da Procuradoria-Geral da República e da defesa do ex-presidente sobre o conteúdo do laudo no prazo de 5 dias.