Bolsonaro é ouvido na Papuda após sugerir envolvimento de Lula com tráfico
Ex-presidente é investigado por declarações realizadas ano passado.
O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal na Penitenciária da Papuda, em Brasília, revelou a colunista Julia Duailibi, do portal g1, nesta quarta-feira (4). Ele seria investigado por sugerir a associação do atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva, ao tráfico e supostamente atentar contra a honra do adversário.
O político foi ouvido na última segunda-feira (2), no âmbito da investigação que apura o suposto crime de calúnia, após o político sugerir, em vídeo publicado em março do ano passado, a associação do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, com traficantes que atuariam no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
Na gravação, Bolsonaro relembrou o episódio no qual o petista, então candidato, visitou a comunidade em evento de campanha em 2022. Na época, Lula usou um boné com as iniciais "CPX".
Posteriormente, opositores deles sugeriram que o termo seria uma referência à facção que comanda a região. No entanto, o caso foi desmentido e explicado que as letras eram a abreviação de "complexo".
Veja também
A mesma investigação ainda apura o possível crime de injúria e ofensa contra a honra em publicação realizada por Bolsonaro no X, na qual usa expressões como "cachaça" e "patifaria armada" para se referir a Lula.
O inquérito foi aberto pelo Ministério da Justiça. A defesa do antigo presidente argumenta que as declarações aconteceram no contexto da "critica politica".