Congresso pode votar fim da escala 6x1, PEC da Segurança e Gás do Povo ainda no 1º semestre
O deputado federal José Guimarães, líder do Governo na Câmara dos Deputados, listou as prioridades do governo federal para o ano de 2026.
O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara dos Deputados, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem três pautas prioritárias para tratar no Congresso no primeiro semestre deste ano, entre elas o fim da escala 6x1, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a medida provisória que cria o programa Gás do Povo, uma política do governo federal que busca ampliar o acesso ao gás de cozinha no País.
De acordo com o parlamentar, que compareceu nesta segunda-feira (2) à abertura dos trabalhos legislativos no Congresso, a segunda matéria, inclusive, tem cronograma definido na Câmara: deverá ser votada em comissão especial no dia 23 deste mês de fevereiro e levada a plenário logo em seguida.
Já o projeto de lei que propõe reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário ainda deve ser enviado pelo Executivo para apreciação dos deputados e senadores. "A escala 6x1 já está na mensagem presidencial que chegou [para a abertura dos trabalhos legislativos]. É um dos temas importantes. O governo vai defender que venha essa proposta para discussão no Congresso", disse Guimarães em entrevista coletiva concedida antes da cerimônia.
Matérias devem ser votadas até o meio do ano
O petista destacou que a relação entre o governo e a Câmara tem melhorado e que o diálogo mantido com o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) tem sido "construtivo".
Está muito boa, serenaram os ânimos, estamos tendo um diálogo muito construtivo. E a coisa tende a deslanchar, até porque temos um ano curto, bem curtinho, temos que votar, porque, depois de junho, não se vota mais nada".
O alinhamento entre as partes deve contribuir para a votação das matérias, principalmente considerando que o calendário eleitoral pressiona a tramitação das propostas.