Lula lança novo vale-gás que deve beneficiar mais de 15 milhões de famílias de baixa renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta quinta-feira (4), o programa Gás do Povo. O benefício é uma ampliação do atual Auxílio Gás e tem a expectativa de atender 15,5 milhões de famílias de baixa renda, contabilizando cerca de 60 milhões de pessoas. O lançamento será em Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte.

A nova modalidade oferecerá gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP). As famílias receberão um voucher para buscar o botijão na revendedora. O programa é direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, o equivalente a R$ 759.

Segundo divulgado pelo Governo Federal, o Nordeste concentra o maior número de famílias contempladas pelo auxílio. Estima-se que mais de 7,1 milhões de famílias da região sejam beneficiadas. A distribuição dos novos vouchers está prevista para iniciar em novembro.

Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou:

Nós vamos deixar o Auxílio Gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora. Alexandre Silveira Ministro de Minas e Energia

O que muda?

Antes, era ofertado um valor de R$ 108 a cada dois meses para os inscritos no programa. A partir de novembro, eles receberão um voucher e buscarão o botijão nas revendedoras.

Conforme técnicos envolvidos na discussão, essa frequência de dois meses pode ser alterada. Famílias mais numerosas poderão receber o benefício mais vezes.

Alexandre Silveira destacou que 15,5 milhões de famílias passarão a ser contemplados pelo Gás do Povo, cerca de 10 milhões a mais que no Auxílio Gás. Pessoas que recebem o Bolsa Família poderão receber também o novo benefício.

Até março de 2026, espera-se que o novo auxílio esteja presente na residência desses beneficiados: "Nós queremos todos esses 50 milhões de brasileiros olhando para a sua cozinha, olhando para o seu fogão e vendo o gás do povo dando dignidade a essas famílias".

A quantidade de botijões que cada família receberá varia, de acordo com o Governo: