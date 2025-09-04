Lula lança novo vale-gás que deve beneficiar mais de 15 milhões de famílias de baixa renda
O programa 'Gás do Povo' será ofertado através de vouchers e com retirada nas revendedoras de GLP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta quinta-feira (4), o programa Gás do Povo. O benefício é uma ampliação do atual Auxílio Gás e tem a expectativa de atender 15,5 milhões de famílias de baixa renda, contabilizando cerca de 60 milhões de pessoas. O lançamento será em Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte.
A nova modalidade oferecerá gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP). As famílias receberão um voucher para buscar o botijão na revendedora. O programa é direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, o equivalente a R$ 759.
Segundo divulgado pelo Governo Federal, o Nordeste concentra o maior número de famílias contempladas pelo auxílio. Estima-se que mais de 7,1 milhões de famílias da região sejam beneficiadas. A distribuição dos novos vouchers está prevista para iniciar em novembro.
Veja também
Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou:
Nós vamos deixar o Auxílio Gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora.
O que muda?
Antes, era ofertado um valor de R$ 108 a cada dois meses para os inscritos no programa. A partir de novembro, eles receberão um voucher e buscarão o botijão nas revendedoras.
Conforme técnicos envolvidos na discussão, essa frequência de dois meses pode ser alterada. Famílias mais numerosas poderão receber o benefício mais vezes.
Alexandre Silveira destacou que 15,5 milhões de famílias passarão a ser contemplados pelo Gás do Povo, cerca de 10 milhões a mais que no Auxílio Gás. Pessoas que recebem o Bolsa Família poderão receber também o novo benefício.
Até março de 2026, espera-se que o novo auxílio esteja presente na residência desses beneficiados: "Nós queremos todos esses 50 milhões de brasileiros olhando para a sua cozinha, olhando para o seu fogão e vendo o gás do povo dando dignidade a essas famílias".
A quantidade de botijões que cada família receberá varia, de acordo com o Governo:
- Famílias com dois integrantes: Receberão até três botijões por ano. Validade de quatro meses, cada vale.
- Famílias com três integrantes: Receberão até quatro botijões por ano. Validade de três meses, cada vale.
- Famílias com quatro ou mais integrantes: Receberão até seis botijões por ano. Validade de quatro meses, cada vale.