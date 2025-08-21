Novo Auxílio-Gás será distribuído em voucher com valor definido em cada estado

O Governo Federal estuda a criação de um novo Auxílio-Gás para os beneficiários de programas de transferência de renda em todo o País. A proposta inicial prevê que a distribuição seja feita por meio de vouchers, com valores definidos a partir do preço médio de distribuição em cada estado, segundo apuração do jornal O Globo.

A expectativa é que a nova modalidade entre em operação em setembro deste ano. A articulação do Auxílio-Gás está sendo conduzida pelo presidente Lula (PT) e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A proposta foi discutida em reunião realizada nessa quarta-feira (20), da qual participaram Lula, Alexandre Silveira, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; além da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Qual é a proposta do novo auxílio-gás?

As diretrizes para o cálculo do preço de referência do novo auxílio ainda serão definidas por portaria conjunta do MME e do Ministério da Fazenda.

Diferentemente de outros programas, nos quais os valores são depositados diretamente para os beneficiários, a distribuição por meio de voucher busca garantir que o benefício seja utilizado exclusivamente para a compra do botijão de gás.

Terão direito ao auxílio as famílias inscritas no CadÚnico que possuam renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo.

Além disso, serão priorizadas as famílias com renda per capita mensal dentro do limite estabelecido pelo programa Bolsa Família.