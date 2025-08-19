H&M, marca sueca de fast fashion, chega ao Brasil e inaugura suas primeiras lojas físicas

A partir do dia 23 de outubro a rede de fast fashion H&M inaugura a primeira das quatro lojas previstas para chegarem ao Brasil. A marca sueca terá o primeiro estabelecimento no shopping Iguatemi de São Paulo.

Empregando mais de 140 mil funcionários em todo o mundo e contando com 4 mil pontos de vendas, a empresa se uniu ao Dorben Group, que já lidera a operação da companhia em países como Guatemala, Panamá e Costa Rica.

A Dorben atua no mercado de marcas de luxo, já administrando lojas da Jimmy Choo, Michael Kors e Carolina Herrera. A H&M chegou à América Latina em 2012, no México, e tem grande atuação no Chile, com 30 lojas físicas e e-commerce.

Veja também Negócios Fabricante da Labubu comemora crescimento de 400% dos lucros devido ao sucesso da 'monstrinha'

Se apresentando em democratizar a moda de qualidade a um preço justo, a H&M se destaca ao adaptar as coleções ao mercado local. A empresa menciona a possibilidade de criar peças específicas para o Carnaval brasileiro, por exemplo.

Também está atenta às tendências globais do mercado, como o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de suas coleções, o uso da tecnologia é visto como uma ferramenta que pode melhorar a qualidade dos produtos ofertados, tornando-o mais acessível aos consumidores.