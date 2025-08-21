Elmano assina decreto com ações de apoio a empresas cearenses afetadas pelo tarifaço; veja medidas
Assinatura do documento ocorre no Palácio da Abolição
O governador Elmano de Freitas (PT) assina, na manhã desta quinta-feira (21), decreto que regulamenta a lei de apoio às empresas cearenses afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.
Entre as ações estão a aquisição de crédito de exportação, redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA e a compra direta pelo Estado de produtos alimentícios de itens que seriam exportados para o mercado norte-americano.
O agronegócio e o setor calçadista cearense são, atualmente, os mais impactados pelas tarifas impostas desde o último dia 8 de agosto.
Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o Governo também irá lançar um edital para a compra de produtos de empresas exportadoras do Ceará. Parte desses itens, como o mel, será destinada à merenda escolar da rede estadual de ensino.
Veja as medidas anunciadas:
- Aquisição de crédito de exportação;
- Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI);
- Subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA;
- Compra direta pelo Estado de produtos alimentícios.
Entenda cada medida adotada pelo governo
Aquisição de créditos de exportação
- Empresa fará requerimento à Sefaz, que analisará o pedido;
- O valor do crédito a ser adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário;
- SDE será responsável pelo pagamento.
Incentivos do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)
- Encargos do FDI serão reduzidos para equilibrar custos e evitar possíveis perdas de negócios;
- Empresa fará requerimento à Sefaz, que analisará o pedido.
Subvenção Econômica
- Recurso financeiro disponível para empresa manter Competitividade nos contratos com importadores americanos;
- A medida combate perda financeira das empresas nas exportações;
- Empresa fará requerimento à Sefaz, que analisará pedido e definirá o valor da subvenção;
- Não pode ultrapassar o impacto econômico do aumento de tarifa;
- SDE será responsável pelo pagamento.
Compra de alimentos
- Aquisição de produtos para atender demandas do Estado;
- Compra será feita pela SDA a partir de processo de credenciamento;
- Preço definido a partir de pesquisa.;
- Medida servirá de alternativa aos exportadores que tenham perdido negócios com os EUA.
Quem pode se beneficiar com a ajuda do governo
Podem ser beneficiadas com as quatro medidas do governo estadual as empresas inscritas e em regularidade no cadastro de contribuintes do ICMS que:
- Tenham realizado exportações para os EUA entre agosto de 2024 e agosto de 2025;
- Comprovem a realização de operações ou prestações de exportação para os EUA a partir de 6 de agosto de 2025;
- Comercializam produto diretamente afetado pelo tarifaço e não se enquadrem nas exceções estabelecidas no decreto executivo dos EUA.