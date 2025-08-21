Elmano assina decreto com ações de apoio a empresas cearenses afetadas pelo tarifaço; veja medidas

O governador Elmano de Freitas (PT) assina, na manhã desta quinta-feira (21), decreto que regulamenta a lei de apoio às empresas cearenses afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.

Entre as ações estão a aquisição de crédito de exportação, redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA e a compra direta pelo Estado de produtos alimentícios de itens que seriam exportados para o mercado norte-americano.

O agronegócio e o setor calçadista cearense são, atualmente, os mais impactados pelas tarifas impostas desde o último dia 8 de agosto.

Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o Governo também irá lançar um edital para a compra de produtos de empresas exportadoras do Ceará. Parte desses itens, como o mel, será destinada à merenda escolar da rede estadual de ensino.

Veja as medidas anunciadas:

Aquisição de crédito de exportação;

Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI);

Subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA;

Compra direta pelo Estado de produtos alimentícios.

Entenda cada medida adotada pelo governo

Aquisição de créditos de exportação

Empresa fará requerimento à Sefaz, que analisará o pedido;

O valor do crédito a ser adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário;

SDE será responsável pelo pagamento.

Incentivos do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)

Encargos do FDI serão reduzidos para equilibrar custos e evitar possíveis perdas de negócios;

Empresa fará requerimento à Sefaz, que analisará o pedido.

Subvenção Econômica

Recurso financeiro disponível para empresa manter Competitividade nos contratos com importadores americanos;

A medida combate perda financeira das empresas nas exportações;

Empresa fará requerimento à Sefaz, que analisará pedido e definirá o valor da subvenção;

Não pode ultrapassar o impacto econômico do aumento de tarifa;

SDE será responsável pelo pagamento.

Compra de alimentos

Aquisição de produtos para atender demandas do Estado;

Compra será feita pela SDA a partir de processo de credenciamento;

Preço definido a partir de pesquisa.;

Medida servirá de alternativa aos exportadores que tenham perdido negócios com os EUA.

Quem pode se beneficiar com a ajuda do governo

Podem ser beneficiadas com as quatro medidas do governo estadual as empresas inscritas e em regularidade no cadastro de contribuintes do ICMS que: