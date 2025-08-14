Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Indústria quer Reintegra retroativo a janeiro para mitigar efeitos do tarifaço de Trump

Setores devem se reunir nos próximos dias para avaliar medidas dos governos federal e estadual e traçar plano de ação

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Vista de área de embarque e desembarque de containeres
Legenda: Entidade esperava medidas mais efetivas de desembolso do governo com pagamento de taxa ou mais liberação de créditos tributários
Foto: Kid Junior

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, disse nesta quinta-feira (14) que o prazo de vigência do Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários) precisa ser melhor avaliado pelo Governo Federal. O Reintegra faz parte do plano de contingência Brasil Soberano apresentado nessa quarta-feira (13) por Lula. 

Segundo Cavalcante, o setor industrial solicitou ao Governo Federal que o Reintegra valesse a partir de janeiro deste ano para que fossem devolvidos créditos tributários em cima do montante exportado até julho deste ano. 

"O Reintegra, a nossa ideia, era que ele pudesse nos devolver de janeiro a julho o que a gente exportou para os Estados Unidos, como capital de giro para as empresas poderem se fortalecer e continuarem com as suas atividades. Mas, da forma como saiu, é daqui para frente. Então, eu estava vendendo até julho, em agosto não estou vendendo. Então, eu vou ganhar 3,1% de quê? De zero. Então, vou ganhar zero", pontuou Cavalcante.

Com a medida apresentada nessa quarta-feira (13), os exportadores brasileiros receberão parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtivana forma de crédito tributário, em até 3,1% para grandes e médias empresas, e as micro e pequenas, com até 6%.

Segundo a medida do Governo Federal, as novas condições do Reintegra valerão até dezembro de 2026 e terão impacto de até R$ 5 bilhões.

O dirigente da Fiec ainda afirmou que esperava que dentro do plano de contingência fosse anunciado o pagamento de pelo menos parte da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos para viabilizaar as exportações até que a negociação com os países fosse concluída. 

Ele avaliou como positivas as medidas apresentadas até agora, mas que espera pelas regulamentações e afinamentos dos textos, que segundo o empresário, ainda estariam "muito vagos".

"A medida provisória só chegou na mão da gente lá para as 17 horas (de quarta). A gente (ainda) está analisando porque tem coisas que vão ser regulamentadas, mas boa parte do que a gente solicitou saiu", comentou. 

Veja também

teaser image
Negócios

Empresários do mel no Ceará renegociam com importadores dos EUA e retomam exportações após tarifaço

teaser image
Negócios

Aneel não recomenda concessão antecipada à Enel por descumprimento de critérios de qualidade

Entidade ainda estuda formas de ajudar os setores

Cavalcante lembra que a entidade segue estudando a medida provisória e aguardando os textos finais que devem vir após passagem pelo Congresso Nacional, sanção do presidente Lula e regulamentação. 

Ele revela que, com as medidas divulgadas, devem ser feitas discussões setoriais. No caso do Ceará, a Fiec trabalha com 19 setores impactados.

"Cada um tem uma peculiaridade diferente da outra. Então, não dá para olhar as medidas e achar que vai resolver o problema de todos juntos. Então, desde ontem, a gente está aqui na Fiec junto com todos os empresários e exportadores discutindo as melhores formas". 

imagem mostra ricardo cavalcante, presidente da Fiec, em coletiva de imprensa na casa da indústria em Fortaleza
Legenda: Medidas do Governo Federal continuam sendo avaliadas pela indústria
Foto: George Lucas

Sobre a possibilidade de compra de produtos por outros estados, além do Ceará, como os pescados, frutas e a água de coco, o empresário disse que essa negociação ainda não foi iniciada e que agora, com as medidas do governo federal, elas podem começar a ocorrer.

Segundo o dirigente da Fiec, os setores estão otimistas de que apenas as compras do Governo do Ceará para merenda escolar, hospitais e o programa Ceará sem Fome já devam ser bastante mitigadoras do impacto, principalmente, os alimentos perecíveis, como os pescados.

Celeridade é ponto-chave

O presidente da Fiec também exemplificou que empresários trabalham com recursos mês a mês. Por isso, seria muito importante que toda a regulamentação, tanto federal quanto estadual, ocorra ainda dentro deste mês de agosto.

Ele ressaltou a importância das linhas de crédito que foram abertas, mas disse que ainda não se sabe como serão as taxas de juros e distribuição do quantitativo.

O presidente da Fiec ressaltou a importância do mercado norte-americano para o mundo e disse que o Brasil não pode deixar que essas portas se fechem por problemas políticos.

"Os compradores querem os nosso produtos, eles são os que melhor pagam e se o Brasil não negociar, a China está louca pra entrar lá, a Índia, a União Europeia. E vocês sabem que em mercado, em negócio, quando um sai, o outro entra. E a gente não pode perder esse espaço", disse.

Ele também afirma que aguarda a regulamentação das medidas estaduais até esta sexta-feira (15), lembrando que todas as medidas solicitadas pelo empresariado foram atendidas pelo Governo do Estado.

Principais medidas do Plano Brasil Soberano:

EIXO 1: Fortalecimento do setor produtivo

Linhas de crédito

  • R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis;
  • Prioridades por: dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados;
  • As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito;
  • O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos.

Prorrogação de prazos do regime de drawback

  • Extensão excepcional do prazo para comprovação da exportação de produtos fabricados a partir de insumos importados ou adquiridos no Brasil com suspensão tributária;
  • O governo vai prorrogar, por um ano, o prazo para que as empresas consigam exportar suas mercadorias que tiveram insumos beneficiados pelo regime. Esses produtos poderão ser exportados para os EUA ou para outros destinos. Com isso, elas não terão que pagar multa e juros se não conseguirem exportar aos EUA no prazo originalmente previsto;
  • A medida vale para as empresas que contrataram exportações para os Estados Unidos que seriam realizadas até o final deste ano. Dos US$ 40 bilhões exportados em 2024 para os Estados Unidos, US$ 10,5 bilhões foram realizados via regime de drawback;
  • A prorrogação não tem impacto fiscal, pois apenas posterga o prazo para cumprimento dos compromissos de exportação assumidos pelas empresas brasileiras.

Diferimento de tributos federais

  • A Receita Federal fica autorizada a fazer diferimento de cobrança de impostos para as empresas mais afetadas pelo tarifaço;
  • Como funcionará: adiamento do pagamento dos próximos dois meses para empresas mais afetadas.

Compras públicas: apoio a produtores rurais e agroindústrias

  • De forma extraordinária, por ato infralegal, União, Estados e Municípios poderão fazer compras para seus programas de alimentação (para merenda escolar, hospitais etc) por meio de procedimento simplificado e média de preço de mercado, garantidos a transparência e o controle dos processos;
  • A medida vale apenas para produtos afetados pelas sobretaxas unilaterais.

Modernização do sistema de exportação

  • Ampliação das regras da garantia à exportação, instrumento que protege o exportador contra riscos como inadimplência ou cancelamento de contratos;
  • As mudanças visam fortalecer empresas exportadoras de média e alta intensidade tecnológica e investimentos produtivos em economia verde;
  • O Plano Brasil Soberano permitirá que bancos e seguradoras utilizem essa garantia em mais tipos de operações;
  • Prevê mecanismos de compartilhamento de risco entre governo e setor privado, utilizando o Fundo Garantidor do Comércio Exterior (FGCE) como mecanismo de primeiras perdas, aumentando o acesso a crédito e reduzindo custos.

Fundos garantidores

  • Aportes adicionais de R$ 1,5 bilhão no FGCE, de R$ 2 bilhões no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), do BNDES, e R$ 1 bilhão no Fundo de Garantia de Operações (FGO), do Banco do Brasil, voltados prioritariamente ao acesso de pequenos e médios exportadores.

Novo Reintegra para empresas afetadas

  • O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) para as Empresas Exportadoras devolve aos exportadores brasileiros parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, na forma de crédito tributário, ajudando a reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado externo;
  • A medida antecipa os efeitos da Reforma Tributária, desonerando a atividade exportadora;
  • Atualmente, empresas de grande e médio porte de produtos industrializados têm alíquota fixada em 0,1%; enquanto micro e pequenas, por meio do programa Acredita Exportação, recebem de volta 3% de alíquota;
  • A medida aumenta em até 3 pontos percentuais o benefício para empresas cujas exportações de produtos industrializados foram prejudicadas por medidas tarifárias unilaterais. Ou seja, para continuarem competitivas no mercado norte-americano, grandes e médias empresas passam a contar com até 3,1% de alíquota, e as micro e pequenas, com até 6%;
  • As novas condições do Reintegra valerão até dezembro de 2026 e terão impacto de até R$ 5 bilhões.

EIXO 2: Proteção para o trabalhador

O plano cria a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar o nível de emprego nas empresas e suas cadeias produtivas, fiscalizar obrigações, benefícios e acordos trabalhistas, e propor ações voltadas à preservação e manutenção dos postos de trabalho.

A atuação será coordenada nacional e regionalmente via Câmaras Regionais nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Entre as atribuições previstas estão:

  • Acompanhar diagnósticos, estudos e informações relativas ao nível de emprego nas empresas e subsetores diretamente afetados pelas tarifas dos EUA;
  • Ampliar a análise para identificar impactos indiretos na geração e manutenção de empregos em empresas da cadeia produtiva;
  • Monitorar obrigações, benefícios e repercussões nas folhas de pagamento decorrentes de acordos para preservar empregos e mitigar os efeitos das tarifas dos EUA;
  • Promover negociação coletiva e mediação de conflitos para manter o emprego;
  • Aplicar mecanismos relacionados a situações emergenciais, como lay-off e suspensão temporária de contratos, dentro da lei;
  • Fiscalizar o cumprimento das obrigações acordadas e a manutenção dos empregos por meio da Inspeção do Trabalho;
  • Utilizar a estrutura regional das Superintendências do Trabalho para engajar trabalhadores e empregadores em negociações para atender às necessidades das empresas afetadas;
  • Monitorar a concessão e o pagamento de benefícios trabalhistas aos empregados das empresas diretamente afetadas.

EIXO 3: Diplomacia comercial e multilateralismo

No eixo de diplomacia comercial e multilateralismo, o Brasil negocia acordos que abrem novas oportunidades para empresas nacionais:

  • Negociações concluídas: União Europeia; EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio);
  • Em negociação: Emirados Árabes Unidos e Canadá;
  • Em processo de diálogo: Índia; Vietnã;
  • Essas iniciativas fortalecem a inserção internacional do Brasil, ampliam o leque de destinos para produtos nacionais e aumentam a resiliência da economia frente a barreiras comerciais unilaterais. Cabe lembrar que, em menos de três anos, o país abriu 397 novos mercados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Leonardo Dall'Olio, diretor do Grupo Carmais
Victor Ximenes

Carmais entrega carro de número 150 mil da BYD no Brasil

Victor Ximenes
Há 17 minutos
Vista de área de embarque e desembarque de containeres
Negócios

Indústria quer Reintegra retroativo a janeiro para mitigar efeitos do tarifaço de Trump

Setores devem se reunir nos próximos dias para avaliar medidas dos governos federal e estadual e traçar plano de ação

Paloma Vargas
Há 23 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 40 minutos
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 42 minutos
foto de resort de luxo da Rede Carmel Hotéis
Papo Carreira

Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

Projeto oferece capacitação em hotelaria

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Grupo Marquise anuncia seus novos CEOs

Carla Ponte e Paulo Marcelo Santana substituirão os fundadores de uma das maiores corporações do Brasil, com sede em Fortaleza e atuação nacional

Egídio Serpa
Há 1 hora
imagem de avião da azul no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Azul reduz 117 mil assentos em voos de alta estação nas capitais do Nordeste; veja por cidade

Igor Pires
Há 2 horas
bnb
Victor Ximenes

Banco do Nordeste bate recorde no 1º semestre e alcança resultados históricos

Victor Ximenes
Há 2 horas
Com a aquisição, a Unifametro passará a integrar a rede Wyden
Negócios

Centro Universitário Unifametro é vendido por R$ 62 milhões a grupo educacional atuante no CE

O negócio inclui a base atual de 8,1 mil alunos

Redação
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza agiganta-se, cria holding e investe em novos negócios

Cooperativa com mais de 4 mil médicos associados, a Unimed Fortaleza passa a ser um grupo com empresas com atuação, também, na área da tecnologia e da Inteligência Artificial

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
imagem mostra sede da enel ceara em fortaleza
Negócios

Aneel não recomenda concessão antecipada à Enel por descumprimento de critérios de qualidade

Concessionária de energia pediu antecipadamente, em março deste ano, a renovação da concessão do serviço de energia elétrica no Estado. Contrato atual termina em 2028

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Boa notícia! Vem aí o leilão de Linhas de Transmissão

Marcado para o dia 31 de outubro, o certame oferecerá 11 lotes de concessão em 13 estados do país, com investimento de R$ 7,6 bilhões

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
Victor Ximenes

Unimed Fortaleza terá plano para pets com teleconsultas

Cooperativa inova com novos braços de negócio e compra empresa de tecnologia

Victor Ximenes
14 de Agosto de 2025
Auto Elite chega em Fortaleza em busca de elevar o padrão da segurança veicular
Negócios

Auto Elite chega em Fortaleza em busca de elevar o padrão da segurança veicular

Com rastreamento inteligente e atendimento ágil, nova empresa propõe modelo sem burocracia

Agência de Conteúdo DN
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa marcando números da loteria na cartela de aposta da mega-sena, com várias apostas de Mega Sena em destaque, ilustrando loterias com sorteio no dia 14 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quinta-feira (14/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 47 milhões o mais alto deles

Carol Melo
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Contas públicas: a magistratura está de costas para o país

TST compra 27 automóveis de luxo para seus ministros. E instala para eles Sala Vip nos principais aeroportos brasileiros.

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
Pecém
Negócios

Como a economia do Ceará será impactada pelo plano de socorro de Lula contra o tarifaço?

Programa Brasil Soberano foi lançado nessa quarta-feira (13); veja detalhes

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
14 de Agosto de 2025
Foto de produtor manuseando tela com abelhas
Negócios

Empresários do mel no Ceará renegociam com importadores dos EUA e retomam exportações após tarifaço

O setor enfrentava forte pressão

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Economista chefe da Caixa Asset diz: meta fiscal será cumprida

Ramon Wiest falou ontem para 50 empresários cearenses sobre os cenário da economia do Brasil, dos EUA e da China

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
Papeleta da lotofácil
Negócios

Cinco apostas levam a Lotofácil 3468 e ganham mais de R$ 270 mil cada

Quatro apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e foram premiadas

Redação
13 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5991, desta quarta-feira (13/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6799, desta quarta-feira (13/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2809 – Sorteio de quarta-feira, 13/08; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2809 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3468, desta quarta-feira (13/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 276 de hoje 13/08; prêmio é de R$ 142,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 732 - Sorteio de quarta-feira, 13/08; Prêmio de R$ 5,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 732 em 13/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2846 de hoje, quarta-feira, 13/08; prêmio é de R$ 3,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2846 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,2 milhões.

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (13/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (13/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Mesmo com impacto de arrecadação em combustíveis e energia, governador avalia receita de 2023 como equilibrada
Victor Ximenes

Vendas no Dia das Pais crescem 7% no Ceará, aponta Itaú

Victor Ximenes
13 de Agosto de 2025