Projeto cearense de hidrogênio verde em caminhões recebe R$ 33 mi

Um projeto cearense pioneiro para produção de hidrogênio verde em transporte pesado recebeu sinal verde para o financiamento R$ 33 milhões na Chamada Nordeste, da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).

Batizada de H2Mover-Pecém, a iniciativa pretende criar uma microcadeia de transporte de veículos pesados, como caminhões, com circulação dentro do Complexo do Pecém, utilizando hidrogênio verde.

Produção e abastecimento

O plano inclui estrutura operacional completa, desde a implementação de uma planta piloto com produção diária de até 100 quilos de hidrogênio verde, sistemas de armazenamento e compressão até uma unidade móvel para abastecimento direto de veículos pesados que operam no complexo industrial.

A frota inicial será formada por cinco veículos, entre modelos adaptados com motores a hidrogênio (H2-ICE) e elétricos equipados com célula de combustível (FCEV).

A operação será acompanhada por uma plataforma digital de rastreabilidade, desenvolvida com a participação do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que permitirá o monitoramento de desempenho operacional, emissões evitadas e integração logística em tempo real.

Cronograma

O cronograma prevê 36 meses de desenvolvimento tecnológico, incluindo pesquisa aplicada, testes e otimização da planta piloto. A expectativa é que os primeiros veículos entrem em operação em 2028, com início da fase comercial previsto para 2029.

“A proposta permite que empresas testem e adaptem a tecnologia em ambiente real, alinhando o CIPP às estratégias do futuro Hub de Hidrogênio Verde do Ceará”, afirma o presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), Eduardo Amaral.

O H2Mover-Pecém é liderado por parceria entre Unilink Transportes e Grupo Cordeiro.