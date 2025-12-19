Aluna cearense de jornalismo é selecionada na 2ª edição do Academia LED da Rede Globo

A estudante cearense Amanda Patrício, do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza (Unifor), foi uma das 10 selecionadas na 2ª edição do Edital Academia LED, iniciativa promovida pelo Jornalismo Globo.

A Academia LED | Jornalismo Globo na Universidade incentiva ideias de estudantes de jornalismo, com foco na construção de pautas de interesse público. Cada vencedor receberá um aporte de R$ 10 mil para a produção de suas matérias, além de passarem por um processo de imersão na Globo. As matérias serão exibidas dentro das plataformas da emissora.

O tema do 2º edital foi “Inovação nas cidades: onde o Nordeste se reinventa” e teve o propósito de estimular produções que abordassem o potencial de inovação e criatividade do Nordeste.

“A primeira coisa que pensei foi em desenvolver um tema voltado à sustentabilidade. Acho vital trazermos cada vez mais para perto a pauta ambiental para a sociedade e uma das formas que podemos fazer isso é por meio do jornalismo. A minha ideia é explorar de forma descomplicada e sensível o impacto que geramos enquanto sociedade para o meio ambiente e como ele retorna a nós”, comenta Amanda Patrício.

Segundo a estudante, a ideia é que sua matéria responda a questionamentos como “Será que esse lixo não vai voltar até mim por meio da chuva e talvez até gere uma inundação na minha casa?; Por que em áreas nobres da cidade, como Meireles e Aldeota, têm mais árvores e é mais ‘fresco’, em comparação a áreas marginalizadas?”, entre outras.

De acordo com Matheus Francisco, líder da Academia LED, o edital é uma estratégia de estimular produções fora do eixo Rio-São Paulo. Ao todo, foram recebidas 270 inscrições de estudantes nordestinos.

“A ideia do edital era justamente entender e pedir que os jornalistas buscassem temas de inovação e criatividade do que estava acontecendo perto deles, nas regiões onde moravam. Através disso a gente selecionou dez iniciativas.”

A Academia LED integra o Movimento LED, um projeto de educação da Globo que surgiu em 2021, explica Matheus. A iniciativa é uma forma de aproximar o grupo com o meio acadêmico.

Confira a lista de vencedores: