Tele Sena de Natal: confira o resultado deste domingo (21/12)

O SBT divulga, neste domingo (21), o resultado da Tele Sena Semanal 83 e da Tele Sena de Natal. A premiação é de mais de R$ 1 milhão.

A primeira rodada da Tele Sena 83 oferecerá um prêmio de R$ 200 mil. Já a segunda sorteará R$ 1 milhão.

Já a Tele Sena de Natal sorteará R$ 1 milhão por meio do 'Número da Sorte'. Também serão sorteados 3 mil prêmios de R$ 1.250 durante a campanha.

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena.

Veja o resultado:

1ª rodada (21/12/2025):

2ª rodada (30/11/2025):

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100):

2º sorteio (R$ 200):

3º sorteio (R$ 500):

4º sorteio (R$ 1 mil):

CONFIRA O 1º SORTEIO DA TELE SENA DE NATAL (21/12/2025)

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: