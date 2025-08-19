O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (19) que irá ampliar as tarifas comerciais sobre aço e alumínio, abrangendo a taxa para mais de 400 produtos que contêm esses metais.

Lista traz produtos químicos e até bombas

A nova lista de itens impactados pelo tarifaço inclui peças automotivas, produtos químicos, plásticos, turbinas eólicas, móveis e até bombas. O documento foi divulgado pela Casa Branca por meio da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Na decisão, o Departamento de Comércio dos EUA cita 407 categorias na lista de produtos derivados de aço e alumínio. As informações são do Metrópoles.

"A ação de hoje abrange turbinas eólicas e suas peças e componentes, guindastes móveis, tratores de esteira (bulldozers) e outros equipamentos pesados, vagões ferroviários, móveis, compressores e bombas, além de centenas de outros produtos”, afirma trecho da nota do Departamento de Comércio do governo norte-americano.

Conforme a Casa Branca, trata-se de uma tarifa geral, aplicada a todos os produtos que usam derivados desses metais, independentemente do país de origem. Assim, os itens agora passam a fazer parte da lista do tarifaço, sujeitos a uma alíquota de 50%.

Novas tarifas tem decreto que reforçam medidas de Trump

Trump assinou na última semana um decreto que lista as sobretaxas aplicáveis a dezenas de países, após impor, em abril, um mínimo universal de 10%, que se somava às tarifas já existentes. Para muitos países, incluindo os pesos do comércio mundial, a sobretaxa aumentará.

No caso do Brasil, as medidas de Trump são abertamente políticas e anulam os laços comerciais de longa data. O país aparece com 10%, embora produtos como suco de laranja e aviões civis tenham sido isentos.

O governo republicano anunciou que, para o País, foram adicionados 40 pontos percentuais a essa tarifa mínima universal, totalizando 50%.

'Tarifaço' impôs taxas de 50% sobre diversos produtos brasileiros

No início de agosto, Trump impôs tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros, entre as mais altas do mundo. Ele justificou a decisão alegando que a Justiça brasileira está travando uma "caça às bruxas" contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.

As tarifas afetam várias exportações importantes do País, como café, frutas e carne.