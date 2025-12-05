Sesi Senai Ceará brilham na Olimpíada Mundial de Robótica na Ásia

Representando o Brasil, as equipes do Sesi Ceará alcançaram um êxito inédito em sua participação na Olimpíada Mundial de Robótica (World Robot Olympiad – WRO), realizada em Singapura, na Ásia, entre os últimos dias 23 e 29 de novembro.

Os estudantes cearenses das equipes All Might e All Might Kids se destacaram pelos projetos inovadores, técnicos e criativos, conquistando medalha e bronze e colocando o Brasil entre os melhores do mundo em robótica educacional.

Para o Superintendente do Sesi Ceará e Diretor Regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda, o desempenho dos estudantes é resultado direto do investimento contínuo em educação e inovação feito pelo Sistema Fiec.

“O resultado que nossas equipes conquistaram em Singapura é motivo de enorme orgulho para todo o Sesi e para o Senai Ceará. Ver nossos alunos competindo de igual para igual com estudantes do mundo inteiro e trazendo uma medalha inédita para o país demonstra a força da educação que estamos construindo aqui nas escolas do Sesi/Senai. Quero expressar meu profundo agradecimento ao Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, cujo apoio constante e visão estratégica tornam possíveis conquistas como esta. Meu reconhecimento também vai para as nossas equipes técnicas, professores, treinadores, familiares e parceiros, que trabalham diariamente para transformar o futuro desses estudantes. Hoje, o Ceará mostra ao mundo, mais uma vez, que tem talento, criatividade e capacidade para ir cada vez mais longe”, ressaltou.

Segundo a gerente de Educação e Cultura do Sesi Ceará, Ana Paula Pinho, “a participação dos estudantes não seria possível sem o apoio e incentivo irrestritos do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e do superintendente do Sesi Ceará e diretor regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda. Agradecemos também à ArcelorMittal, grande parceira das nossas equipes e da robótica do SESI Ceará”.

Entre os destaques, está o HABTRON, da equipe All Might Kids. É um habitat espacial inflável e funcional, desenvolvido pela equipe, na subcategoria Elementary. O projeto se destacou pela proposta visionária e pelo alto nível de engenharia, conquistando um lugar entre as 20 melhores equipes do mundo.

A equipe All Might Kids, da subcategoria Elementary, é formada pelos estudantes Samuel Dutra (6º ano), Miguel Mota (6º ano) e Thales de Sousa (5º ano), da Escola Sesi Senai Parangaba.

Já a All Might, da subcategoria Senior, é formada pelos estudantes do Ensino Médio Ana Larissa Abreu (Centro), Niord Pereira e João Antônio de Macedo (Parangaba).

Na etapa mundial da WRO, o pódio tem uma configuração diferente do habitual. As medalhas de ouro, prata e bronze são dadas a grupos de equipes. Na subcategoria Elementary (Future Innovators), da qual a All Might Kids participou, 4 equipes receberam ouro; 7 equipes foram prata; e 19 equipes conquistaram bronze.